Una joven saudí pendiente de expulsión se atrinchera en un hotel de Bangkok

Una joven saudí, detenida el domingo en el aeropuerto de Bangkok y pendiente de expulsión, se atrincheró el lunes en su habitación de hotel, exigiendo reunirse con representantes de la Agencia de la ONU para los Refugiados.

El incidente adquiere una dimensión especial tras el asesinato reciente en el consulado saudí en Turquía del periodista Jamal Khashoggi. Se lanzó una petición en Change.org para defender su causa.

"Insto a todas las personas que se encuentren en zona de tránsito en Bangkok a manifestarse contra mi expulsión", escribió el lunes Rahaf Mohammed Al Qunun en su cuenta de Twitter.

En un video publicado en la misma red social, muestra cómo se ha atrincherado con ayuda de una mesa colocada contra la puerta de su habitación de un hotel del aeropuerto.

Rahaf just send me this, she just want you to make sure she is on the hotel and she still needs help and protection. pic.twitter.com/xxs61JIfhP