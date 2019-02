Una británica que se fugó para unirse al Estado Islámico pide volver a su país tras dar a luz

Imagen: Reuters

Una británica que se fugó a Siria siendo adolescente para unirse al Estado Islámico ha pedido "comprensión" a sus compatriotas y ha expresado su deseo de regresar a su país este domingo, un día después de dar a luz a su hijo en un campamento de refugiados.

La protagonista de esta historia es Shamima Begum, de 19 años, quien salió del país rumbo a Siria junto a tres compañeras de clase en 2015. Ahora se encuentra en el campamento de Al Haul, en el noreste de Siria, y contó su historia esta semana al periódico 'The Times'.

El abogado de la familia, Tasnime Akunjee, ha explicado que Begum parió el sábado y que aunque no ha logrado comunicarse directamente con ella, entiende que tanto la madre como el bebé, un niño, se encuentran bien de salud. Sí ha podido hablar con ella la cadena Sky News: "Creo que hay mucha gente que me entenderá, que entenderá todo por lo que he pasado. No sabía en lo que me metía cuando me fui", ha argumentado.

"Espero que por mi bien y el de mi hijo me dejen volver porque no puedo vivir para siempre en este campamento. No es posible", ha argumentado.

El nacimiento del niño cambia la situación para las autoridades. "Ahora hablamos de un bebé inocente que nos gustaría sacar del campamento y traer de vuelta a Reino Unido", ha explicado la abogada de la familia, Tasnime Akunjee, quien sobre la posible peligrosidad de la chica ha recordado que "no tienen ninguna prueba de que haya hecho nada pelgiros".

"En Siria no era más que una ama de casa, durante los cuatro años estuve en casa, cuidé de mi marido, de mis hijos. Nunca hice nada. Nunga hice propaganda. Nunca animé a la gente a venir a Siria", ha argumentado, según Akunjee. Begum asegura que por el momento no ha hablado con ningún representante consular, solo con periodista.

Begum se casó con un voluntario holandés convertido al Islam, Yago Reidijk, de 27 años, solo diez días después de llegar a la ciudad de Raqqa, en 2015. Tuvo dos hijos y ambos murieron y ahora, explicó al 'Times', quiere volver a Europa para proteger a su nuevo vástago.

La familia de Begum ha pedido al Gobierno que la permita regresar, pero el ministro del Interior, Sajid Javid, ha advertido de que no dudará en impedir su regreso. "Mi discurso está claro: si apoyas a organizaciones terroristas en el extranjero no voy a dudar y voy a impedir que vuelva (...). Si consigues volver, debes estar preparada a ser interrogada, investigada y puede que procesada" judicialmente, ha advertido. Tampoco está claro el futuro del bebé, ya que la ciudadanía británica no da derecho a ingresar en el país.

Begum ha revelado que una de las chicas que se fugó con ella ha muerto en un bombardeo, mientras que las otras dos se encuentran en Beghuz, el último reducto del grupo yihadista en Siria, asediado ahora por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) aliadas de Estados Unidos.