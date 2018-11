Marisol Sales, de desconocida a 'fenómeno' literario

La joven escritora ha vendido 11.000 ejemplares de su saga, duplicando la tirada media

Indagamos en las razones que fraguaron "el sueño no soñado"

La valenciana ha representado a su Comunidad en la Feria de editores de Frankfurt

La escritora valenciana, Marisol Sales. Imagen: Cedida

'Fue sin querer.' En ocasiones, ésta suele ser la esencia del germen desencadenante de historias que rompen moldes en un determinado sector. La de Marisol Sales podría ser un ejemplo de 'fenómeno' en el mercado del libro. Esta valenciana, de 18 años y estudiante de Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, comenzó su idilio con la escritura a los 12, sin sospecha alguna de lo que las líneas de la vida le depararían como consecuencia en el medio plazo. Algo más de un lustro después, su tetralogía, ya finalizada, ha conseguido, por el momento, 11.000 ejemplares vendidos, de los que 6.000 corresponden al primer libro. ¿Dónde radica el secreto de quien pasó de ser una desconocida a lectura obligada en más de 70 centros escolares?

Su registro contrasta con la 'lluviosa tarde' en que se encuentra la edición, esto es, un sector que ha visto menguada su producción y facturación en los últimos tiempos. Según el Informe de Comercio Interior del Libro, realizado por la Federación de Gremios de Editores nacionales, la tirada media en 2017 en novela fue de 3.383 ejemplares, guarismo que agrupa igualmente a autores que venden una centena u obras como 'Patria'.

Cuando alcanzaba la docena de edad, Marisol Sales 'tomó el rodillo' para estirar lo plasmado en una redacción escolar. El producto resultante son las 'Las Crónicas del Ángel', de Bohodón Ediciones. Esta saga fantástica camina de la mano de Ángel y sus amigos, quienes un día se despiertan poseedores de superpoderes con los que vivirán sus aventuras. "Fue la historia que a mí me habría gustado leer y que no encontraba. Así que la hice yo", admite Sales para EcoDiario.es, todo un principio de mentalidad emprendedora, que ella no rechaza.

Sus padres acababan de pasar a ordenador su manuscrito y de otorgarle cierta unidad con un canutillo para dar una sorpresa a su hija, cuando, a través de un vecino, les llegó el contacto de un editor. "No perdemos nada", pensaron. La respuesta positiva dio un giro de 180 grados en la vida de esta escritora. Arrancaba "el sueño no soñado".

El primer libro, 'La noche roja', se encuentra ya en la sexta edición, es decir, ha cosechado, hasta la fecha, la marca de 6.000 copias, lo que supone casi el 50% de sus ventas totales. En suma, unos números muy positivos atendiendo a la salud actual de la industria librera. De acuerdo con los datos ofrecidos por la Federación de Gremios de Editores nacionales a este periódico, a pesar "del crecimiento moderado registrado en los últimos cuatro ejercicios", en esta última década "la facturación ha disminuido un 27,2% a precios corrientes". La cosecha global de la venta de libros en España fue de 2,319,36 millones de euros en 2017, con un crecimiento del 0,1% respecto a 2016.

La clave

¿Qué originó la espita que abrió paso al fenómeno? Según relata la autora, "el boom está en la edad. Empecé como una escritora de 14 años, que vende libros para personas de 14 años, con personajes de 14 años. No finjo ser adolescente, lo era. Ahí se creó la conexión". Además, Sales reconoce la"fundamental labor de sus padres". Como toda persona emprendedora que se precie, unas manos extra no están de más. Iván Sales, al terminar su jornada laboral como maitre en uno de los hoteles más importantes de Valencia, iba de pueblo en pueblo, con su coche, en busca de librerías. La siembra se diseminaba por toda la Comunidad Valenciana.

La atención por parte de las administraciones tampoco se haría esperar. En primer lugar, el Ayuntamiento de Alfafar, localidad de Marisol, con su alcalde a la cabeza, Juan Ramón Adsuara, "apoyó desde el primer minuto todos los actos y presentaciones". En esa línea, llegaba la llamada de Carmen Amoraga, directora General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat, y, a la sazón, premio Nadal en 2007. Amoraga se enteró del 'Caso Sales' por la prensa local y decidió 'explotar' su mina cultural. Por ahí, en octubre estuvo en el primer stand de la Generalitat en la Feria de editores de Frankfurt, acompañada del presidente Ximo Puig. Y, hace tan sólo dos semanas fue ponente en una lanzadera de start-up tecnológicas en Valencia.

Además, esta autora lleva a sus espaldas tres ferias del libro de verano y dos de otoño en Madrid, y otras cuatro en Valencia, llegando a firmar en un fin de semana hasta 700 ejemplares, más allá de las realizadas en distintos pueblos, gracias a las que ha perdido "la vergüenza que me acompañaba desde pequeña". También ha dado charlas de motivación a la lectura en centros educativos y en universidades. Por ejemplo, una de ellas fue en el 'Nicolau Primitiu' de Valencia, que invita periódicamente a autores de la talla de Almudena Grandes, ante 400 alumnos. "Seguramente es uno de los actos más importantes que he hecho". Sin ir más lejos, 'Las Crónicas del Ángel' son lectura obligatoria en 70 centros escolares entre Valencia y Madrid.

En ese sentido, desde el entorno de Marisol realizan una interesante reflexión para Ecodiario.es, "su Comunidad se siente orgullosa de ella. En Madrid y Barcelona habría sido muy complicado contar con ello por la gran cantidad de gente que hay. Ese factor ha sido clave en la difusión y crecimiento".

Sales manifiesta que prefiere vender "70 a 50" libros, si bien "las cifras nunca han sido una obsesión". Fue sin querer, pero el futuro será queriendo. Mira a la tinta del próximo 2019 con los pies en el suelo, año en que saldrá su cuento infantil con Llum de Lluna y una distopía. Además, es coautora de 'Per què filosofía?' y de '30 Mujeres Fascinantes en la historia de Valencia'. De soslayo, como un pequeño rayo de sol, se originó una suerte de fenómeno.