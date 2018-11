Misterio resuelto: así movían los egipcios las rocas gigantes para constuir pirámides

No lo veo. No explica mucho, la verdad. Varios kilómetros a rastras. Sin ruedas y con lo más duro que tenían para cortar era cobre... demasiadas incógnitas. Es como si me dicen: Resuelto el misterio. Las llevaba Manolo con su furgoneta. Hay unas fotos que lo demuestran. Pero, no existía la rueda (no para este fin), ni los motores de combustión.