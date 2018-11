Sabanés defiende sus informes de Madrid Central: Es una excusa para la bronca

Madrid, 6 nov (EFE).- La delegada de Medio Ambiente y Movilidad de la capital, Inés Sabanés, ha defendido hoy que el proyecto de Madrid Central para reducir los coches en el centro está avalado por informes técnicos "solventes" por lo que considera una "excusa" la queja del Gobierno autonómico al respecto.

"Por supuesto que son estudios solventes, es una excusa de la Comunidad de Madrid para buscar la bronca y romper con su obligación de coordinar el transporte público, es una actitud electoralista", ha asegurado Sabanés en declaraciones a los periodistas tras un acto municipal en el parque del Retiro.

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad ha dicho que se ha enterado a través de los medios de comunicación de la decisión del Ejecutivo autonómico Ángel Garrido de romper las negociaciones con el Gobierno de Manuela Carmena, no convocando la comisión técnica pactada para reforzar el transporte público por Madrid Central.

La comisión técnica se pactó en el seno del Consorcio Regional de Transportes, un órgano que debe ser objetivo y no servir como una "herramienta" de la Comunidad, ha subrayado hoy Sabanés, quien ha recordado que es obligación del Consorcio, donde la capital está en minoría, coordinar el transporte.

"El Consorcio no puede decidir si coordina o no, en su función esencial, tiene que ejercer su tarea", ha reivindicado Sabanés, quien ante la negativa autonómica a convocar la comisión técnica pactada ha pedido celebrar una comisión de seguimiento.

La concejal de Ahora Madrid ha subrayado asimismo que no puede "depender" del "humor del presidente de la Comunidad de Madrid y de sus intereses partidistas".

La delegada ha subrayado que la Comunidad de Madrid "no es quién" para "tutelar" una competencia, la de regular el tráfico, que pertenece a la administración local y ha recordado que el principio de la de autonomía local está recogido en la constitución.

Si los responsables autonómicos "deciden hacer prevalecer sus intereses de partido" el Ejecutivo de Carmena solo puede insistir en el "diálogo", ha añadido Sabanés quien ve "una enorme irresponsabilidad" que el Gobierno de Garrido prime "una clara estrategia electoral" e intente "bloquear la acción municipal".

La delegada se ha preguntado por qué debe estar "respondiendo permanentemente" a las "amenazas y la actitud" de la Comunidad de Madrid, y por qué no se habla de los problemas que sí son competencia autonómica, como el Metro, ha ejemplificado.

"El Ayuntamiento de Madrid es un ayuntamiento con capacidad, competencia, rigor, estudios y planificación suficiente como para desempañar nuestra tarea", ha reivindicado Sabanés.

El expediente de Madrid Central, aprobado el pasado 29 de octubre, contiene todos "los informes necesarios" que además de ser trasladados al Consorcio están colgados en la web municipal, ha defendido la edil.

Respecto al uso de datos de 2004, Sabanés ha explicado que también hay datos de 2017 y es parte de un desarrollo metodológico con su correspondiente explicación.

"Si alguien entiende que puede cuestionar alguno de nuestros datos tendrá la obligación de hacerlo con total rigor", ha zanjado Sabanés.

Si no hay nuevos retrasos, a partir del 30 de noviembre no se podrá acudir al centro de Madrid en coche salvo que se sea residente, se conduzca un vehículo no contaminante o se acuda a un aparcamiento, una medida que el Gobierno de Garrido amenaza con paralizar en los tribunales.