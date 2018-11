La mancomunidad del noroeste repetirá la votación del vertedero de Colmenar

Alcobendas, 12 nov (EFE).- El presidente de la mancomunidad del noroeste, Ignacio García de Vinuesa, ha anunciado hoy que convocará una nueva asamblea para repetir la votación de la ampliación del vertedero de Colmenar, después que el viernes la medida se frenara por la ausencia de una alcaldesa en la votación.

García de Vinuesa, también alcalde de Alcobendas, ha dicho que si no se amplía la capacidad del basurero, dentro de dos años y medio "no tendrá capacidad para recibir más residuos", de forma que los 80 municipios del norte no tendrán dónde depositar los residuos que generen.

Según el alcalde, lo que se sometió a votación fue la solicitud para iniciar unos trámites "que son muy largos" y que no implicarían la construcción del vertedero, sino que se limitarían a recabar los estudios e informes necesarios para tomar la decisión de hacerlo dentro de un año "en caso de que fuera necesario".

No obstante, ha subrayado que se van a seguir estudiando alternativas, especialmente tratando de encontrar un municipio que acceda a albergar un nuevo vertedero, lo que implicaría que el de Colmenar Viejo "tendría los días contados".

Por otro lado, Vinuesa ha hecho hincapié en que el resultado del viernes es fruto de un "error técnico", debido a la ausencia de la alcaldesa de Collado Villalba, Mariola Vargas, que se ausentó de la votación.

Por ello, el presidente del organismo advierte de que volverá a convocar una reunión, previsiblemente para finales de la semana próxima.