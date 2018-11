La mitad de la nieve de los Pirineos desaparecerá en 30 años

De un segundo de pelicula no se puede saber toda la historia. El clima cambia pero lo ha hecho siempre y no obligatoriamente por la "mano del hombre", quien es un recién llegado.



Lo que si es una realidad es la cantidad de gente que vive de esto, alarmando, alertando, recibiendo subvenciones. Se acueda alguien de lo del "agujero de ozono"? pues eso. No os preocupeis los vividores seguirán multiplicandose.