La Comunidad ve oportuna la suspensión temporal del protocolo anticontaminación

Madrid, 22 nov (EFE).- El consejero de Medio Ambiente, Carlos Izquierdo, ha calificado hoy de "oportuna" la decisión del Gobierno del Ayuntamiento de Madrid de suspender temporalmente, durante diez días, el protocolo anticontaminación, que entró en vigor a principios de octubre, ante la amenaza del Ejecutivo autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido documentación.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Izquierdo ha indicado que "el Ayuntamiento de Madrid no había hecho bien los deberes, no había seguido la tramitación adecuada y no había presentado en la Sección de Calidad del Aire el protocolo anticontaminación".

El equipo de Manuela Carmena "se ha visto obligado a retirar el protocolo" porque, a partir del lunes, la Comunidad de Madrid iba a recurrirlo y "con toda seguridad la justicia les hubiera anulado el protocolo", según el titular de Medio Ambiente.

Izquierdo ha destacado que la región tiene la mejor calidad del aire de la última década, "quitando la ciudad de Madrid", donde "la calidad del aire ha empeorado en los tres últimos años".

Ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional para mejorar la calidad del aire en todos los municipios de la Comunidad, que deben presentar a la Administración autonómica un protocolo anticontaminación que se ajuste al protocolo marco existente.

El Ejecutivo madrileño convocará el lunes a todos los municipios, a los de más de 75.000 habitantes, a los de la corona metropolitana, y al Ayuntamiento de Madrid para definir "entre todos" cuál debe ser el protocolo, qué escenarios debe haber y qué medidas se deben tomar, ha precisado el consejero.

Toda la Comunidad de Madrid debe trabajar "de forma unánime" para mejorar la calidad del aire, reducir el dióxido de carbono(CO2) y rebajar los óxidos de nitrógeno (NOx) que generan los vehículos con el objetivo de elevar la calidad de vida y velar por la salud de las personas, ha aseverado Izquierdo.

Una vez suspendido el protocolo anticontaminación, ha opinado el consejero, "toda la justificación (del Ayuntamiento de Madrid) de que trabajaban en favor de la salud de las personas se viene abajo", porque hay estaciones de medición, como la de la Plaza Elíptica, donde la calidad del aire es mala.

Con Madrid Central, ha asegurado, el Ayuntamiento de Madrid desplaza la contaminación a las áreas periféricas perjudicando a distritos como Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Hortaleza o Ciudad Lineal.

En este contexto, ha instado al Ayuntamiento de Madrid a "empezar de cero" y hablar con los vecinos, con los ayuntamientos y con la Comunidad de Madrid para resolver el problema de la movilidad, mejorar la calidad del aire y dar una respuesta adecuada a la ciudadanía.

Si cada ayuntamiento hace un protocolo de calidad del aire distinto, se generaría "una situación insostenible para los ciudadanos" porque habría escenarios y medidas diferentes en cada municipio, ha argumentado.

Por ello, ha agregado, la Comunidad de Madrid quiere que haya un protocolo único que todo el mundo conozca, por lo que reunirá a todos los municipios para "buscar la mejor solución entre todos".

"No queremos estar sin protocolo de calidad del aire porque es necesario, porque nos lo exige la Unión Europea, porque queremos mejorar la calidad de vida y la salud de las personas, pero lo tenemos que hacer todos de forma conjunta y coordinada, en lugar de generar lío y descoordinación entre todos", ha explicado Izquierdo.