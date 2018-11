Más de 600 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable

Zaragoza, 23 nov (EFE).- Más de 600 millones de personas en el mundo, "muchas de ellas mujeres", no tienen acceso al agua potable y más de 2.000 millones no disponen de saneamiento hídrico y, por ello, "no pueden realizar la higiene habitual básica".

Así lo ha asegurado el ex director general de la Unesco y presidente de la Fundación para una Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza, en declaraciones a los medios antes de la inauguración del seminario internacional "El agua y los ecosistemas fluviales en la ciudad", que ha arrancado hoy en Zaragoza y se prolongará hasta el domingo 25.

"Por primera vez en la historia estamos ante fenómenos irreversibles", ha advertido Mayor Zaragoza, quien también ha señalado que "ha llegado el momento de la acción" porque, a su juicio, no hacerlo sería "un enorme error histórico intergeneracional" que dejaría a generaciones venideras en "condiciones de vida muy inferiores a la calidad actual".

Por su parte, el presidente para la Fundación Nueva Cultura del Agua, Abel La Calle, ha precisado que se trata de un problema de conocimiento y de difusión y que jornadas como este seminario "ayudan a acortar esa ignorancia y aproximarnos a los problemas".

"La ciudadanía y el agua tenemos una relación de deseo y olvido", ha explicado La Calle, porque los ciudadanos "añoran" la naturaleza aunque, al mismo tiempo, "se olvidan de ser coherentes" con ese deseo en su vida cotidiana y en sus actuaciones .

El presidente de la Fundación ha incidido en la necesidad de "tratar de una forma diferente al río" como una posible solución a los retos a los que se enfrentan los ecosistemas acuáticos y ha expresado su sorpresa por el hecho de que "estemos ocupando" territorios que son "desahogos de los ríos para las inundaciones" a la vez que se pide "proteger" el medio ambiente.

En la jornada inaugural también ha intervenido el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, quien ha destacado la importancia de hacer "una reflexión sobre el legado inmaterial" de la Exposición Internacional de 2008 dedicada al Agua y al desarrollo sostenible, de la cual se cumple su décimo aniversario, y ha manifestado su preferencia por una "gestión directa del recurso" como una "garantía" del servicio a la población.

El seminario, que tiene por objetivo definir los retos actuales para avanzar hacia la sostenibilidad en la gestión del agua, reúne a más de un centenar de profesionales y expertos del campo y se estructura en torno a tres áreas temáticas: "el ciclo urbano del agua", "ciudad y territorio fluvial" y "agua y sociedad".