El Ayuntamiento asegura que respetará el protocolo del marco regional de contaminación

Madrid, 28 nov (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid hará las correcciones necesarias a su nuevo protocolo anticontaminación, que tuvo que suspender provisionalmente la semana pasada, "respetando" la normativa marco de la Comunidad de Madrid, y considera "muy positivo" tener la oportunidad de debatir este asunto con el Gobierno regional.

Así lo ha dicho hoy la coordinadora general del Área de Medio Ambiente, Paz Valiente, que ha representado al Consistorio en una reunión mantenida esta mañana con la Consejería del ramo y los otros 17 municipios a los que el Ejecutivo autonómico pidió hace un año que desarrollaran sus propios protocolos ante episodios de alta contaminación.

Para Valiente, ha sido una "gran noticia" que la Comunidad "dé este paso después de tantos meses", y ha destacado la "buena atmósfera" que ha rodeado la reunión.

Ello a pesar de que el Ayuntamiento capitalino tuvo que decretar el martes pasado la suspensión temporal de su nuevo protocolo anticontaminación, que había entrado en vigor en octubre, ante la amenaza del Ejecutivo autonómico de llevarlo a los tribunales por no haber recibido la documentación preceptiva.

"Madrid lo presentó a tiempo, es verdad que no siguió correctamente la tramitación, por eso lo retiró, para volver a presentar el protocolo. Entendemos que (el borrador actualizado) será un protocolo similar al que presentó, y por lo tanto está ya evaluado", ha explicado hoy el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Carlos Izquierdo.

En principio, el Gobierno de Manuela Carmena decidió anular la norma durante diez días hábiles, y Valiente ha afirmado que Ayuntamiento y Comunidad hablarán "estos días" para buscar la manera de que se revoque la suspensión cuanto antes.

La coordinadora ha explicado que, tras realizar una "evaluación exhaustiva", el Ayuntamiento concluyó que debía implementar un "escenario adicional" en su protocolo anticontaminación, postura que según Valiente "ha entendido" la Comunidad y también algunos municipios que están explorando esta opción.

Y ha alegado, asimismo, que la capital tiene una situación "peculiar" en esta materia por sus dimensiones y porque "no ventila fácilmente", lo que no ha de ser incompatible con la creación de un "marco homogéneo" a nivel regional para no volver "loca a la gente".

Valiente ha agregado que debe haber un esfuerzo conjunto de todas las administraciones para garantizar la calidad del aire, y ha reclamado a la Comunidad y al Consorcio Regional de Transportes mejoras en el transporte público y la implantación de un billete a precio reducido cuando se activen los escenarios de alta contaminación.

También ha apuntado que, si bien la "informal" reunión de hoy se ha dedicado "exclusivamente" a hablar de protocolos anticontaminación, ella cree que el interés mostrado por el Ejecutivo autonómico en este asunto será extensivo a Madrid Central, que es una herramienta para "cambiar la ciudad" y prevenir, precisamente, que tengan que activarse estos protocolos.

Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles (que no ha acudido), Torrejón de Ardoz, Parla, Coslada, Rivas-Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Majadahonda, Paracuellos del Jarama y Tres Cantos han sido convocados a la cita de hoy.

Cuando todos hayan entregado sus borradores a la Comunidad, esta convocará a la Mesa de la Sección de Calidad del Aire para "dar las últimas instrucciones" a los municipios y, otorgado el visto bueno, se procederá a la aprobación definitiva de los protocolos en el Pleno de cada Ayuntamiento.