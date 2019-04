Isidro Gordillo, socio Director de Lex4You: "La ley de segunda oportunidad funciona pese a que la banca trata de ocultarlo"

El equipo de Lex4You en sus oficinas

Impulsado por su vocación de servicio a quienes se encuentran en una situación de endeudamiento, Isidro Gordillo explica que Lex4You no es un despacho de abogados al uso. Aunque a veces tiene que intervenir como abogado, él prima su capacidad de negociación y su cercanía con unas personas cuya vida personal, en muchos casos, ha quedado destruida.

¿Por qué no son un despacho de abogados al uso?

Primero, porque tendemos a la simplificación, menos es más. Segundo, lo que nos caracteriza es el conocimiento profundo que tenemos del entorno bancario, fundamentalmente a nivel de resolución de escenarios de endeudamiento. Tercero, porque nuestra vocación de servicio es ofrecer soluciones alternativas a aquellas personas que se ven atrapadas en una espiral de incapacidad de pago huyendo de litigar por litigar. Buscamos soluciones a todos los niveles y no estandarizamos una igual para todos, sino que diseñamos un traje a medida a cada cliente. En el escenario de segunda oportunidad en el que estamos especializados, la mayoría de nuestros competidores han llegado al rebufo de un posible negocio y cuando hayan facturado lo suficiente lo dejarán. funcionan como una central de producción. En cambio, nosotros no abarcamos todo el territorio porque entendemos que este servicio hay que darlo con una cercanía física y emocional a las personas. El 90% de nuestros clientes tienen depresión, con una vida familiar totalmente devastada. Se tienen que sentir protegidos y saber que su problema ahora es nuestro.

¿En qué ámbitos territoriales prestan servicio?

En los que podemos dominar. Nosotros trabajamos fundamentalmente en Madrid, y tenemos acuerdos de colaboración con profesionales de Barcelona, Sevilla y Málaga en los que confiamos sabemos que pueden ofrecer estos servicios en las mismas condiciones que nosotros. De hecho, operan con nuestra marca. En el ámbito de la negociación pura sí podemos trabajar a distancia, pero en el servicio de segunda oportunidad somos mucho más artesanales. Puede que perdamos cuota de mercado, pero ese es nuestro valor diferencial.

¿En qué consiste exactamente la ley de segunda oportunidad?

Es un mecanismo para dar una salida ordenada a quienes están en una situación de sobreendeudamiento, todo ello dentro de un marco legal. Estamos orientados a particulares y sobre todo a autónomos, con o sin empresa, que han quedado atrapados en una especie de limbo a raíz del ciclo que empezó en 2007, y que les impide remontar y restaurar su vida económica. Trabajamos con la oposición frontal de la banca de calle, que intenta "asustar" a los clientes con el "esa ley no es para ti", cuando en realidad les es absolutamente aplicable. La ley se aprobó en 2015 por presión de la Comisión Europea, porque España era el único país de la UE que no contaba con este mecanismo y al final se calcó el modelo italiano. Es mejorable, pero es la que tenemos y funciona.

¿Está prevista su modificación?

Sí. Formo parte de la comisión que está aportando propuestas en la reforma que se está tramitando, aunque la convocatoria de elecciones parará el proceso. Necesita simplificar algunos aspectos, pero funciona pese a que la banca trata de ocultarlo; cuando se activa este mecanismo, en realidad también se está protegiendo a los acreedores. El mecanismo es un escenario para renegociar, reestructurar y llegar a acuerdos de pago que en otras condiciones es imposible alcanzar. Se trata de personas que no pueden hacer frente a sus obligaciones, pero no quieren esconderse. cada vez tenemos más clientes que llegan a acuerdos, (un 67%), porque la banca; está viendo que, si no llega a acuerdos, vamos a concurso y es mucho peor.

Lo triste es que no todos orientan su asesoramiento en esta línea. Como mediador concursal que soy, en el 100% de las mediaciones en las que he sido designado se acaba en Concurso.

¿Qué impacto real tiene este mecanismo en la vida de quienes se acogen a él?

Por ser breve y gráfico: ponen su contador a cero y pueden pensar en su futuro y en el de sus familias. Es un cambio tan radical que casi no lo pueden imaginar al principio. Por suerte, clientes que ya han pasado por el proceso se prestan a que los nuevos clientes los contacten para explicárselo ellos mismos.

Sirva un ejemplo real: persona física que avaló a una S.L. y se encontró con una Ejecución Judicial con embargo de su vivienda, su salario y las devoluciones de la AEAT. Tuvo la determinación de vencer a un entorno contrario a esta solución ("que si es para fracasados, que si al final va a ser peor") y ponerse en nuestras manos. Tras un acuerdo alcanzado en fase de mediación con varias rondas de negociaciones, propuestas y contrapropuestas, no fue necesario ir a Concurso y hoy puede pensar en su futuro preocupándose, eso sí, de cumplir con el Convenio alcanzado en mediación. La deuda original de 532.697 € quedó en 134.000 € a pagar en 5 años.

A la hora de negociar, ¿con qué armas trabaja Lex4You?

Habría que distinguir la negociación pura con acreedores de forma bilateral, de la negociación que puede darse en el marco de Ley de Segunda Oportunidad, más encorsetada en cuanto a plazos.

En todo caso, y en ambos escenarios, nos diferencia el haber estado en banca y saber cómo funcionan ellos en interno, aun siendo el adversario, hablamos su mismo lenguaje. Para nosotros, negociar y dialogar es una forma de entender el día a día, y significa que vas a ceder, pero también vas a ganar. Además, nos hemos formado para adquirir un nivel de negociación que está muy por encima del habitual. Hemos participado en los programas de la firma británica Scotwork Negotiation Skills, y eso nos da un plus enorme a la hora de entender las necesidades de todas las partes

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Desde enero estamos implantando lo que en el sector jurídico anglosajón denominan "pro bono". Elegiremos diez casos al año en los que, por circunstancias determinadas, decidimos que no vamos a cobrar al cliente. También estamos en conversaciones con organizaciones empresariales sectoriales (construcción, fotovoltaicas y algunas más) para organizar sesiones informativas sobre Ley de Segunda Oportunidad.

Un camino aún poco transitado

Isidro Gordillo (Sevilla, 1971) es el creador f del proyecto Lex4You. Su formación académica en Derecho y en diversas disciplinas prácticas se ha forjado a lo largo de más de 25 años de trayectoria.

En 2015 decidió abandonar el sector bancario, que conoce a fondo tras 17 años en bancos como Barclays Bank y fondos de inversión como Aiqon Capital. Entonces decidió aplicar su experiencia para ayudar a empresarios, instituciones y particulares a restaurar su situación crediticia. Lo hace, explica, "mostrando a los afectados aquellas soluciones que sus bancos nunca les cuentan", y les guía en el aún poco transitado camino del mecanismo de la segunda oportunidad.

Hijo, nieto y sobrino de autónomos y pequeños empresarios, no reniega de su pasado en la banca, donde conoció "a excelentes profesionales y mejores personas". Eso sí, reconoce que se siente más útil en su actividad actual, en la que "puedes contribuir a mejorar la vida de los demás, y eso no tiene precio".

Antes de la actual oficina ubicada junto al parque de El Retiro, compartió su experiencia en espacios de coworking donde atendía a sus primeros clientes, lo que, reconoce, "me sirvió para revitalizarme".