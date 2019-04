José Luis Pérez: "El salto de la transformación digital debe hacerse de la forma más segura posible"

José Luis Pérez, Gerente Comercial de GlobalSign en España

Perfilado como un proveedor líder mundial en soluciones confiables de identidad y seguridad digital, GlobalSign permite que pequeñas y grandes empresas en todo el mundo, además de proveedores de servicios en la nube y empresas innovadoras en el área de la Internet de las Cosas (IoT), aseguren las comunicaciones en línea, administren millones de identidades digitales verificadas y automaticen la autenticación y el cifrado.

Su infraestructura de clave pública (PKI) escalable y sus soluciones de identidad respaldan los miles de millones de servicios, dispositivos, personas y cosas que componen la Internet de Todo (Internet of Everything – IoE). La compañía ofrece sus servicios a empresas en España desde el año 1996 y tiene oficinas en Bélgica, Inglaterra, Boston, Moscú y Dubái, desde donde ofrece cobertura a clientes de todos los continentes.

¿Qué se entiende por servicios de identidad?

Cuando se entrega un servicio de identidad lo que se pretende es generar, crear o proveer de un espacio en el que el usuario pueda emitir sus certificados de forma segura. El objetivo es poder proteger su ambiente, su compañía. Lo que se entiende en sí por servicio sería ese espacio. En GlobalSign tenemos como fin entregar a cada usuario, cliente o dispositivo un componente de seguridad e integridad para que pueda ser reconocido públicamente, con el cual se pueda autenticar y transmitir información de manera segura.

¿Qué importancia tienen actualmente en el día a día de las empresas?

Uno de los factores que de verdad resaltan dentro de una organización y que se deben tomar muy en cuenta, independiente de que se trate de una pequeña, mediana o gran empresa, es saber quién se está comunicando, no solo hacia el exterior sino también internamente. Por tanto, la huella digital de esa persona debe ser clara: hay que autenticar quién envía información. El punto de salida es fundamental y, a la vez, la información debe llegar de forma segura, de manera que ambos puntos deben estar protegidos. En general, las grandes empresas tienen protocolos de seguridad, pero no tanto las pequeñas, que piensan que su información quizá no es tan valiosa. No sucede solo en España que, en algunos aspectos, es un gran ejemplo en ciberseguridad, sino que es algo común en otros países de Europa. Nosotros creemos que debería llegar a estandarizarse porque, además, el coste que puede suponer no estar protegido es mucho mayor. Detectar qué medidas hay que tomar es uno de mis roles con mis clientes en este país.

¿La seguridad forma parte del proceso de transformación digital?

Totalmente. La transformación digital de las empresas debe hacerse de manera que esté protegida, de lo contrario sería en vano invertir en un cambio tan grande. En este sentido, desde GlobalSign asesoramos al cliente para que haga el salto al digital de la manera más segura posible.

A la práctica, ¿en qué se concretan sus soluciones de PKI?

Las soluciones de PKI de GlobalSign apuntan a proteger a las organizaciones, pero, al mismo tiempo, simplificando el trabajo de quien debe realizar la labor de autenticarse, protegiendo el ambiente de la empresa y, por supuesto, disminuyendo sus costes. La solución puede ser estándar, pero también puede darse el caso de que el cliente necesite una propuesta más personalizada, por lo que adaptamos nuestras soluciones de identidad y seguridad digital a lo que cada empresa precise.

Soluciones de PKI en gran volumen para el Internet de Todas las Cosas...

Sí, por ejemplo, sería el caso de los grandes volúmenes de usuarios y dispositivos de un hospital o de un banco, donde lo que hacemos es entregar una solución adaptada para que, dependiendo de la compatibilidad con sus dispositivos o protocolos de seguridad, puedan proteger su información.

GlobalSign utiliza su experiencia y tecnología en PKI para construir soluciones de alto volumen y escalables para billones de dispositivos, personas y cosas, que hacen parte del Internet de Todas las Cosas (IoE).

¿Ofrecen servicios de identidad en la empresa y en la nube?

Sí. Tenemos en cuenta que las empresas están adoptando distintas medidas de identificar a sus usuarios y saber quién está conectado. Algunas utilizan dispositivos físicos, una simcard o smartcard para autenticarse, pero cada vez se está llevando todo más a la nube. Por lo tanto, GlobalSign ofrece una plataforma de gestión de certificados totalmente basada en la nube.

¿En qué consiste su plataforma de identidad? ¿Qué ventajas aporta al cliente?

Consiste en entregar una experiencia al usuario que sea lo más fácil y simple y que, a la vez, esa simplicidad y facilidad pueda proteger y crear sus identidades digitales.

Todo ello funciona dentro de una misma plataforma, pudiendo gestionar toda la información de su empresa y, dependiendo de los requerimientos que tenga, solicitar las soluciones que necesite: todas las soluciones posibles desde un solo punto.

Las ventajas que aporta es la reducción del tiempo de emisión de estos certificados o identidades, la seguridad de contar con una autoridad certificadora con una buena reputación a nivel mundial, como GlobalSign, y aspectos más técnicos en el caso de que se necesiten personalizar ciertos tipos de soluciones.

¿Qué desafíos de seguridad plantean hoy los dispositivos móviles?

Lo primero que nos viene a la mente al pensar en un dispositivo móvil es un smartphone o una tablet, pero una smartcard o tarjeta de acceso también puede ser considerada como dispositivo móvil. Todo ello se debe proteger. Autenticar la información que existe dentro de todos los dispositivos móviles y que transita minuto a minuto es fundamental, entendiendo como dispositivo móvil cualquier objeto que pueda estar conectado a la red. En GlobalSign tenemos todas las soluciones para ello.

¿Qué nuevas aplicaciones puede tener en el futuro la firma digital?

La firma digital es una realidad presente con un prometedor futuro por delante. A parte de cumplir con las regulaciones mundiales de los más diversos sectores, industrias y gobiernos, la firma digital va a impactar diferentes sectores. ofreciendo seguridad, confidencialidad y oportunidades de negocios a distancia, palabras claves en el marco de fintech, un mundo en el que las firmas en tinta ya están desapareciendo, por eso que las soluciones de firma digital despiertan un interés creciente en el sector de las tecnofinanzas. Algunas de las entidades bancarias más grandes del mundo están implantando las firmas digitales para reducir las complejidades en torno a la gestión de documentos y la firma de contratos entre la entidad y sus clientes. Este tipo de soluciones son atractivas en España, uno de los países líderes en cuanto a tecnología de openbanking.

Además, vale resaltar que, en conjunto con el sellado de tiempo, en un futuro muy cercano, todo y todos necesitaremos la identidad digital para documentos y acciones en el mundo digital, por ejemplo, en el ámbito jurídico, en la educación, en la salud, y mucho más.

Por lo tanto, los retos son grandes y las regulaciones mundiales están claras, así que, desde GlobalSign, vamos a trabajar cerca de todos los clientes, socios e integradores de sistemas para entender qué más podemos añadir a nuestras soluciones para atender a todas las necesidades y regulaciones mundiales.

