Antonio Micó, director general de Inase: "Con inaCátalog nuestros clientes venden más y sus equipos comerciales son más eficaces"

Con 30 años de experiencia en el desarrollo de software, Inase lleva los últimos 15 centrada en el desarrollo de software de movilidad para gestionar equipos comerciales, ayudando a las empresas a vender más a través de su herramienta inaCátalog.

30 años trabajando en tecnología es mucho tiempo...

Sí, un sector en el que los cambios son 'salvajes' y, por eso mismo, muchas empresas que no saben adaptarse a ellos desaparecen. La mortalidad de empresas en nuestro sector es muy alta. Nosotros hemos conseguido, no solo sobrevivir sino posicionarnos sólidamente, gracias a que nos hemos ido reinventando. Llevamos 30 años reinventándonos, 30 años creciendo y 30 años con la ilusión del primer día. Y siempre atendiendo a nuestra filosofía de empresa: mente abierta, ojos despiertos y piernas rápidas para aprovechar las oportunidades, en el marco de una evolución constante. Eso a nivel de empresa. A nivel de producto, nuestro objetivo ha sido tener el mejor recogedor de pedidos omnicanal del mundo: inaCátalog.

¿Cómo se define inaCátalog?

inaCátalog es una herramienta para gestionar pedidos, con funciones CRM que ayuda a los vendedores a preparar sus visitas, permite tener en digital un catálogo muy vistoso de los productos que se ofrecen, hacer el pedido y reportar la visita. La actividad del vendedor, se analiza desde un cuadro de mando, registrada a través de nuestra herramienta: se analiza la geolocalización, esto es, dónde está el vendedor haciendo el trabajo; el pedido; y la relación entre lo que se ha mostrado al cliente y lo que se ha vendido. En el mundo farma, también se hacen las visitas de prescripción.

Todo se interconecta con el ERP o CRM de la empresa. Es una herramienta comercial y CRM ventas móvil todo en uno.

inaCátalog tiene todo lo que un vendedor necesita para su visita, en una Tablet (iOS, Android o Windows) siendo una herramienta que además funciona también sin Internet (offline).

Al final, qué objetivos persigue inaCátalog, como herramienta que ayuda al vendedor?

El objetivo es hacer que nuestros clientes vendan más y que sus equipos y canales comerciales sean mas eficaces. Además, inaCátalog aporta método: gracias a esta herramienta los vendedores mejoran su metodología de trabajo. La propia herramienta es el método. inaCátalog te pone en marcha.

¿Hay varias versiones?

Ofrecemos la versión PRO, una potente herramienta para tomar pedidos, que ayuda a preparar y reportar la visita; un producto de B2B, para que los clientes puedan hacer los pedidos en la web de la empresa; y TOTAL, para los más exigentes: una herramienta de hacer pedidos, acompañada de funciones CRM que ayuda a preparar la visita, aumentar las ventas, reportar y analizar la acción del comercial. Todas ellas ahorran tiempo y hacen ganar dinero, que es el leitmotiv de nuestra compañía. En todo lo que hacemos desde Inase nos mueve ese objetivo. Por eso, aprovechando mi know how personal, he querido también plasmar mi experiencia en un libro muy sencillo que combina técnicas de venta, actitud y métodos: "Vende como nunca", algo así como la versión en papel de inaCátalog.

Y la I+D+i sigue...

¡Claro! Invertimos en I+D+i un 7% de nuestra facturación, lo que estaría a la altura de las grandes compañías. Por poner una cifra, solo en 2018 dedicamos 8000 horas de trabajo a este apartado: más de 39.000 horas en el acumulado de los últimos años, a veces para crear productos nuevos, como B2B, y a veces en evoluciones sobre los que ya tenemos.

¿Por qué inaCátalog?

Porque el hecho de haber desarrollado sistemas de ventas durante 15 años hace que nuestra herramienta recoja nuestros conocimientos, nuestra especialización, nuestra constancia, el compromiso e implicación de nuestro equipo y nuestra autoexigencia y pasión por el trabajo bien hecho. Somos especialistas en desarrollar herramientas y sistemas de ventas que hacen que nuestros clientes vendan más: un equipo de 32 personas desarrollando un mismo proyecto desde hace 15 años andan mucho camino. Sobre todo ello sustentamos nuestra excelencia. Tenemos un conocimiento propio de las grandes consultoras y trabajamos con humildad y cercanía. Nuestra meta es el éxito de cada proyecto.

¿Cuál es su cliente tipo? ¿Qué resultados obtienen con inaCátalog?

Empresas con equipos comerciales desde 10 hasta más de 150 vendedores, aunque actualmente estamos implantando proyectos en equipos mucho mayores. Nuestra APP trabaja en 12 idiomas y está en 104 países.

Por sectores, a los que mejor les sienta el uso de inaCátalog es la industria. Nuestros clientes del sector han aumentado el importe de pedidos un 27%; el sector moda, calzado y complementos, un 20%; decoración y hogar, un 15%; salud y bienestar, 12%; alimentación y bebidas, 10%; y moda infantil y puericultura. De media, el 70% de nuestros clientes mejoran el importe de sus pedidos; aumentan el 8% el número de pedidos; el 6% el número de líneas de pedido en cada acción; y el 14% el importe de los pedidos.

¿Inase también crece?

También. En 2018 nuestra facturación creció un 7%, acumulando un crecimiento del 80% en los últimos cuatro años. En Inase predicamos con el ejemplo. Demostramos lo que decimos. Somos nuestro principal caso de éxito.

¿Cómo van a seguir avanzando de cara al futuro?

Como hasta ahora: de la mano de un equipo feliz, con sentido del humor, gente valiente que trabaja a gusto y de ese modo consigue disparar sus resultados. No nos interesa solamente contar con los mejores ingenieros, que también, sino que además exigimos un plus de actitud. Por nuestra parte, felicitamos y celebramos cada diminuto progreso o éxito, arropamos a la gente que evoluciona y ofrecemos un espacio muy atractivo para trabajar, en Ontinyent (Valencia): un moderno edificio con el mejor equipamiento técnico/ergonómico posible, que permite trabajar con una calidad técnica y de vida muy alta, en un entorno apacible y sosegado.

De cara al futuro, nuestro propósito es mejorar el servicio a los clientes, con medidas concretas como puede ser mejorar la formación; mejorar también en marketing y mejorar la calidad aplicada al producto y al servicio.