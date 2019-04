Las soluciones de FARO mejoran la eficiencia del sector de la construcción

ScanPlan es una combinación de tecnología de medición 2D y de imágenes 3D

FARO es la empresa más prestigiosa del mundo en tecnología de medición 3D, captación de imágenes y realización. La compañía, cuya sede global se encuentra en Florida, desarrolla y fabrica soluciones de vanguardia que permiten capturar, medir y analizar datos 3D con gran precisión en una gran variedad de sectores industriales, entre los que se incluyen la fabricación, la construcción, la ingeniería y la seguridad pública.

Faro es la empresa líder a nivel mundial en tecnología de medición 3D. ¿Para qué diferentes usos está indicada esta tecnología?

FARO ha desarrollado instrumentos de medición y digitalización que tienen aplicaciones en cuatro sectores estratégicos: la metrología industrial, el diseño de productos, la construcción y la administración pública / forenses.

Para cada uno de estos sectores FARO ha creado una combinación única de hardware y software sirviendo a sus necesidades específicas, como, por ejemplo, la medición con precisiones micrométricas para metrología, el escaneo láser 3D a color para ingeniería inversa, el levantamiento digital láser 3D para BIM y el escaneo láser 3D de escenas de crimen para investigadores forenses.

¿En qué sectores de la industria son más demandadas las soluciones de Faro?

Los sectores que más demandan los productos de FARO son, por un lado, aquellas empresas que requieren mediciones micrométricas y, por lo tanto, instrumentos de metrología, en todas sus aplicaciones las cuales son sumamente amplias y van desde el control de calidad de piezas hasta la alineación de maquinaria para producción. Si es necesaria una medición de precisión, FARO tiene sin duda la respuesta.

El segundo sector es el de la construcción BIM. En este sector FARO aporta tecnología láser 3D y software especializado para permitir la trazabilidad en todos los procesos constructivos, desde la planeación y posteriores modificaciones, hasta la demolición de edificaciones.

Sin duda, Faro está siempre a la vanguardia en cuanto a soluciones que permiten capturar, medir y analizar datos 3D. ¿Qué ventajas ofrecen a sus clientes todas estas soluciones tecnológicas?

Las soluciones tecnológicas de FARO se centran en crear un valor inigualable y fomentar la excelencia operativa para nuestros clientes, haciendo posible una documentación 3D más rápida, precisa, convincente y aprovechable, acelerando los plazos de realización, minimizando los tiempos de medición y de documentación 3D y finalmente reduciendo los residuos que afectan a los márgenes y los costes derivados de las correcciones.

Uno de sus últimos lanzamientos ha sido el de Scene 2019, ¿en qué consiste esta plataforma de software avanzado?

FARO está enteramente comprometido con la mejora continua del valor agregado en las soluciones que introducimos en el mercado. Trabajamos estrechamente con los clientes y usuarios para entender sus necesidades. Este enfoque al cliente nos permite identificar oportunidades de mejora y nos inspira a encontrar nuevas soluciones. FARO ha lanzado varios de estos productos en los últimos años, lo que queda también demostrado por el hecho de que otros actores del mercado están adoptando los flujos de trabajo y los conceptos de FARO.

"Scene 2019" es la última versión de la herramienta estándar de FARO para procesar nubes de puntos 3D y preparar los datos para ser presentados. Las mejoras implementadas incluyen:

1- La paralelización: SCENE 2019 permite el uso de todos los núcleos de la CPU, lo que reduce los tiempos de procesamiento de los datos de escaneado y, por lo tanto, supone un ahorro de tiempo significativo. La mayoría de los usuarios se beneficiarán de mejoras en el tiempo de proceso de hasta un 60%. Esto permite a los clientes utilizar sus recursos de una manera mucho más efectiva, ahorrándoles tiempo y dinero.

2-Filtro de objetos no deseados: FARO Scene 2019 permite eliminar automáticamente los objetos no deseados que se movían en el momento de escanear como, por ejemplo, personas o vehículos. A diferencia de otras soluciones en el mercado, los usuarios no tienen que realizar un segundo escaneo, esos objetos en movimiento no deseados pueden ser eliminados simplemente usando el software. Esto permite producir resultados más nítidos con mucho menos trabajo manual y así ahorrar tiempo y dinero.

3- Exportación de mallas texturizadas: Scene 2019 ahora ofrece la exportación de mallas con texturas. Esto significa que una sección de una nube de puntos puede ser exportada desde SCENE a un sistema CAD donde se muestra en color y puede ser manipulada como un modelo 3D. Esta es una característica importante para todos los usuarios que desean crear modelos CAD a partir de datos de puntos 3D, así como para los usuarios que trabajan con entornos de realidad virtual (RV).

Faro ha sido una empresa pionera en el concepto de Traceable Construction o construcción trazable. ¿Qué significa este concepto?

Según varios estudios y expertos de la industria, el sector de la construcción es uno de los menos digitalizados. Los impactos visibles causados por este problema en casi todos los grandes proyectos de construcción en las últimas décadas se podrían resumir en tres: los retrasos respecto al calendario establecido, los gastos sobre el presupuesto, y la baja productividad. Es una experiencia común en la industria que alrededor del 10% de todo el material utilizado para un gran proyecto sea desperdiciado y hasta un 30% del tiempo se utilice para corregir trabajos.

El concepto de "Construcción trazable" consiste en permitir una comparación, continua e idealmente en tiempo real, de lo que se está construyendo o se ha construido, con lo que inicialmente se planificó.

Este concepto permite corregir los posibles errores de inmediato antes de requerir un mayor gasto y/o mantener actualizados los planes y la documentación del proyecto para que los pasos posteriores del proceso puedan tener en cuenta las posibles desviaciones que se produjeron con anterioridad.

Además, una vez finalizado el proyecto de construcción, el propietario u operador recibe una documentación que refleja exactamente el estado de construcción. Esto es de gran valor para el mantenimiento de una edificación.

FARO ofrece una amplia gama de soluciones de hardware y software que se complementan a la perfección para apoyar este nuevo concepto, ayudando así a la industria de la construcción a mejorar la eficiencia y minimizar los residuos.

El pasado 2 de abril presentaron el nuevo y revolucionario Fimware para el FARO ScanPlan. ¿Qué nuevas actualizaciones presenta?

ScanPlan fue un producto desarrollado pensando en las necesidades de los administradores, bomberos, analistas de riesgos y de prevención en general para profesionales de la seguridad pública, para el levantamiento de planos en 2D de edificaciones. Con la actualización del Firmware nuestros desarrolladores trabajaron con clientes y usuarios y adaptaron este innovador hardware a las necesidades de arquitectos, ingenieros, inmobiliarias y constructores incluyendo funciones como medición con una precisión especificada, imágenes en 360°, la posibilidad de crear vistas en realidad virtual casi de manera automática y mucho más.

¿Por qué es ScanPlan 2019 una herramienta imprescindible para el sector de la construcción?

FARO ScanPlan es una innovadora combinación de tecnología de medición 2D y de imágenes 3D. Un escáner 3D tradicional proporciona una nube entera de puntos, cada punto con un valor de coordenadas único. Esta "nube de puntos" permite determinar la ubicación exacta de miles o incluso varios millones de puntos en el espacio. Para los usuarios que necesitan tener acceso a todos esos detalles, la digitalización 3D es una gran solución que ofrece muchas ventajas en comparación con las mediciones clásicas de punto único. Sin embargo, el procesamiento de esos grandes conjuntos de datos es algo que se puede evitar si no existe la necesidad de todos los detalles que una nube de puntos aporta.

Aquí es donde el nuevo plan FARO ScanPlan destaca, al proporcionar un plano en 2D con una precisión especificada, por lo que proporciona valores de medición reales en 2D, mientras que la impresión visual en 3D completa es generada por imágenes, evitando así la sobrecarga de la nube de puntos completa. Esto convierte al FARO ScanPlan en una herramienta muy versátil para usuarios como arquitectos, agentes inmobiliarios, contratistas de construcción especializados, etc.