"Las empresas tienen mecanismos legales para defender su reputación"

Concienciados con la defensa de la reputación de las empresas, que se ven afectadas por la difusión de fake news, la revelación de secretos confidenciales y las actuaciones ilícitas, Averum Abogados es un bufete especializado, además, en la defensa del derecho al honor, tanto de las personas con relevancia pública como de las personas privadas, y el derecho digital.

Averum Abogados es un despacho especialista en la defensa del derecho al honor. Pero, ¿con qué tipo de asuntos en concreto está familiarizada la firma?

Averum Abogados posee una larga experiencia en la defensa de la reputación de personajes públicos y personas anónimas. Sin embargo, un aspecto que mucha gente desconoce es que las personas jurídico-privadas (las empresas) también disponen de mecanismos legales para defender su reputación. Por ello, Averum Abogados presta asesoramiento a las empresas en situaciones de crisis reputacionales, a fin de conservar ese bien intangible conocido como "reputación corporativa", vital para la correcta marcha de las compañías, y al que cada vez más, siendo conscientes de esto, se dedica mayor cantidad de recursos.

Si una empresa privada (ya sea un pequeño supermercado o una multinacional) ve dañado su prestigio por la difusión de una información falsa, ¿cómo puede defenderse?

Como todos sabemos, las popularmente conocidas como fake news, por desgracia, son el pan de cada día en nuestra sociedad de la información, y en Averum Abogados estamos plenamente concienciados de que tales prácticas ilícitas pueden ser rebatidas.

Lo que debe hacer una empresa ante una noticia falsa es defenderse. Dejarlo pasar no siempre es la mejor respuesta. Existen acciones de comunicación para hacer frente a las crisis reputacionales, y también existe la posibilidad de contrarrestar los ataques con acciones legales – incluso judiciales – para tratar de impedir que la reputación de una compañía sea impunemente dañada. Cualquier empresa afectada puede contactarnos y le atenderemos encantados para resolver su problema.

En parte por su inmediatez y la rapidez con la que se propaga la información, las redes sociales y los medios digitales se erigen como caldo de cultivo para fabricar informaciones de todo tipo. Pero si se consigue probar que esas informaciones son falsas, ¿la empresa podría solicitar una indemnización por los daños que le puede causar tal desprestigio?

Efectivamente. Una vez probada esa intromisión ilegítima en el derecho al honor de la empresa, ésta podría solicitar una condena para el sujeto difusor y al abono de una indemnización por los daños causados. Por desgracia, el tema de las indemnizaciones por daños morales en este campo es totalmente tenebroso y está lleno de lagunas, lo cual hace que impere una inmensa inseguridad jurídica para las empresas a la hora de cuantificar concretamente sus verdaderos daños. No obstante, esto no significa que las compañías no estén perfectamente habilitadas para solicitar la correspondiente indemnización, como diversas sentencias ya han apuntado.

En este intenso período electoral que estamos viviendo, los políticos hacen uso de diversas informaciones y a veces descalificativos, para refrendar sus candidaturas. ¿Hasta qué punto los políticos deben soportar informaciones falsas y descalificativos?

El político, como cualquier otro sujeto, también posee derecho al honor. Sin embargo, según reiterada jurisprudencia, debe de ser un sujeto más tolerante a la crítica del adversario, en tanto que han adquirido motu propio la condición de político. Otra cosa distinta es que el político sea objeto de noticias totalmente falsas, como por ejemplo, apuntar que ha incurrido en la comisión de delitos como la prevaricación o el cohecho. En estos casos, recordemos que para ejercer de forma legítima la libertad de información, el requisito de la veracidad ha de ser cumplimentado siempre y en todo caso.

En el marco del derecho digital, ¿qué problemáticas más frecuentes se plantean hoy?

Resulta preocupante, por ejemplo, el aumento de casos que se producen por el uso de Internet y la mensajería instantánea. La suplantación de identidad, las estafas electrónicas o los ataques informáticos a empresas y particulares se han incrementado en los últimos años de forma exponencial. En Averum Abogados buscamos minimizar esos riesgos y luchar eficazmente contra esas prácticas ilícitas.

El derecho al honor de las personas debe ser protegido siempre. ¿Cuáles son los casos más claros en los que se vulnera?

Como especialistas en la protección del derecho al honor, en Averum Abogados nos hemos encontrado con supuestos muy diversos de agresión ilegítima a la reputación de las personas. En el ámbito laboral, es preciso tener cuidado con las descalificaciones sin fundamento que crean una imagen errónea de una persona o empresa. En este sentido, las redes sociales facilitan mucho la difusión en poco tiempo, fomentando que cualquier ciudadano pueda difundir cuanto quiera y como quiera, sin cortapisa alguna. En muchas ocasiones, el infractor ha quedado impune y no ha sido posible identificarlo, pero ya comienzan a descubrirse nuevas vías y métodos digitales para la plena identificación de los responsables.

Averum Abogados también es reconocido porque llevan casos de personas mediáticas

Sí, efectivamente. Tenemos una gran experiencia en la defensa de derechos de personajes públicos. Dada su exposición, las personas públicas y las que aparecen en medios, sobre todo, en televisión, son más propensas que el resto a sufrir ataques a su prestigio y honor. Recientemente, en nuestro despacho se ha obtenido una sentencia favorable en la que se reconoce el derecho a la intimidad de un personaje público muy conocido, como consecuencia de la difusión por parte de un colaborador de Telecinco de una noticia que contenía datos de salud, manifestando la Audiencia Provincial de Cádiz que no había interés general para la publicación de tal información. En cuanto al derecho a la propia imagen (esta vez, un hijo menor de edad de una presentadora de televisión), Averum Abogados también ha obtenido en el último mes un pronunciamiento favorable para la persona afectada. Nuestra firma está plenamente concienciada de que los "famosos" deben tomar las medidas legales oportunas cuando se pongan en peligro estos derechos tan relevantes para las personas.

