"Quien ha sufrido una negligencia médica merece que se haga justicia"

Rafael Martín Bueno, abogado especializado en negligencias médicas, dirige el único despacho centrado exclusivamente en esta rama del Derecho Sanitario. Sus más de 20 años dedicado a defender a los pacientes y el hecho de que haya ganado las mayores indemnizaciones por errores médicos en España, le avalan.

¿En qué medida se presentan reclamaciones por negligencias médicas en España?

En España no tenemos cultura de denunciar negligencias médicas, es algo que aún nos cuesta. Aunque hay estudios que afirman que siguen aumentando el número de errores médicos, la cantidad de demandas no crece al mismo ritmo. Aun así, hemos apreciado un incremento. La gente, gracias a Internet, empieza a informarse más y a pelear por sus derechos. Esa es una de las razones por las que en nuestro despacho ofrecemos la consulta gratuita, para ver la viabilidad del caso.

¿Qué complejidades tienen este tipo de reclamaciones?

La principal complejidad radica en lo técnicas que son. Los jueces no están acostumbrados al lenguaje médico, además de que en los procedimientos sanitarios intervienen muchos profesionales y muchas variables. Por ello, hay que prestar atención a cada pequeño detalle para demostrar dónde estuvo el error médico y ser capaz de transmitírselo al juez. Es muy importante que esta clase de procesos los lleven abogados especialistas.

¿Qué debe tener en cuenta un paciente que supuestamente haya sido víctima de una negligencia médica?

Lo principal que tiene que saber es que para denunciar una negligencia médica tiene que haber un daño indemnizable. Por ejemplo, si hay un retraso en diagnosticar una apendicitis pero, finalmente, al paciente le operan y no tiene secuelas, no habría viabilidad a pesar del retraso diagnóstico inicial, porque la apendicitis se tendría que operar igualmente. Sólo se puede denunciar una negligencia médica si hay una secuela demostrable y valorable económicamente, entendiendo por secuela un perjuicio que se mantiene finalizado el tratamiento rehabilitador.

El otro punto que tienen que tener en cuenta es que hay que demostrar el nexo de causalidad. Es decir, una relación de causa-efecto entre lo que ha provocado el daño y las secuelas producidas. Si no somos capaces de demostrarlo, no vamos a lograr ganar el caso.

¿Qué hay que hacer y qué no?

Lo principal es aportar al abogado toda la información posible, tanto los datos médicos, como la historia clínica o la autopsia, como los que prueben los gastos que ha supuesto esa secuela, por ejemplo, el coste de unas prótesis o de la adaptación de la vivienda familiar.

Si has sufrido un daño tras una asistencia sanitaria, más allá de lo razonable, lo que no puedes hacer es dejar de consultar por miedo. Estos procesos no van contra los médicos sino contra las aseguradoras. Inhabilitar a un médico en este país es casi imposible. Con la indemnización logramos que se reconozca la negligencia médica cometida.

Otro error común es, si se sospecha que un fallecimiento ha sido consecuencia de una deficiente asistencia sanitaria, no solicitar la autopsia. En estos casos, esa es la única prueba que tenemos para demostrar la negligencia.

¿Qué tipo de daños son indemnizables?

Actualmente los daños indemnizables son aquellos que entran dentro del Baremo de Accidentes de Tráfico, que es el que se utiliza para fijar el importe de las indemnizaciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el principio que rige la solicitud de la indemnización es el de reparación integral del daño causado. Este principio se aplica cuando el paciente acredita un gasto económico superior al marcado por el baremo como consecuencia de la negligencia. Lógicamente, estos daños también son indemnizables.

¿Usted personalmente dirige todos los pleitos de negligencias médicas de sus clientes?

Exactamente, creo que no hay otra manera de garantizar una atención personalizada para todos mis clientes. Los casos de negligencias médicas son complicados y requieren altos conocimientos en Medicina, por lo que la atención del abogado debe ser plena. Considero que esta dedicación exclusiva otorga un plus de profesionalidad y garantiza unos mejores resultados. Eso sí, cuento con la ayuda de un equipo profesional de peritos médicos y de abogados.

Ha conseguido ganar para sus clientes las indemnizaciones, probablemente, más altas de España...

De hecho, hemos conseguido la mayor indemnización de España por negligencia médica: 3,3 millones de euros. Nuestro objetivo siempre es conseguir hacer justicia para nuestros clientes y esa justicia pasa por obtener la mayor indemnización posible. Esa es una de las razones por las que el despacho está centrado en la acción civil, ya que, además de obtener sentencias en un periodo más breve de tiempo, otorgan cuantías más elevadas.

¿En qué especialidades médicas se producen más casos? Las negligencias médicas en partos es uno de sus campos de trabajo

Aunque hay errores en todas las especialidades, en alguna de ellas no es tan fácil probar que la secuela es consecuencia de la negligencia médica sino de la evolución de la patología que tenía el paciente. Por ejemplo, en los tumores.

Es cierto que mi mayor especialidad son los partos, sin olvidar los ictus, quizás por el gran volumen de casos que he llevado y la necesidad de estudiar los protocolos médicos, lo que me ha permitido tener unos conocimientos en la materia imprescindibles para detectar la negligencia con mayor seguridad y defender el caso durante juicio.

¿Cuál sería su mensaje a los pacientes?

Que si han sufrido una negligencia médica merecen que se haga justicia. Nosotros, como abogados especializados, lucharemos por defender sus derechos y lograr la mayor indemnización posible. Sé que eso no va a devolver vidas ni curar a mis clientes, pero sí que es una ayuda para que se reconozca el error y, además, ayudar con los gastos que conllevan las secuelas producidas por las negligencias médicas.

