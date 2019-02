El country de Kacey Musgraves reina en unos Grammy históricos para Cardi B y Childish Gambino

Kacey Musgraves, con los Grammy obtenidos. Foto: Reuters

Kacey Musgraves, tejana de 30 años, sorprendió con su victoria en la categoría reina de la velada, aunque para entonces ya había cosechado triunfos en los campos de mejor álbum de country, mejor canción de country (Space Cowboy) y mejor actuación individual de country (Butterflies).

Gambino, el seudónimo por el que se conoce a Donald Glover, fue el otro gran nombre de la noche con sus victorias en las categorías de mejor grabación del año, mejor canción del año, mejor actuación de rap y mejor vídeo, todas ellas por el imponente This is America. Sin embargo, el artista ni actuó ni asistió a la gala.

Lady Gaga brilló con luz propia en las categorías de mejor actuación pop individual (Joanne), mejor actuación pop de un dúo o grupo y mejor canción escrita para un medio visual, ambos por Shallow. "Estoy muy orgullosa de ser parte de una película que aborda los problemas de salud mental. Muchos artistas los sufren. Si lo veis en alguien, no retiréis la mirada. Si sois vosotros quienes los sufrís, aunque sea duro, tratad de encontrar el coraje y decidlo", dijo Gaga, que aspira también al Óscar como mejor actriz por A Star is Born.

Una noche inolvidable resultó también ser para Cardi B, que brilló con su actuación y en su discurso al recibir el galardón por el mejor álbum de rap, Invasion of Privacy. "Estoy muy nerviosa", confesó. "Igual debo empezar a fumar marihuana", agregó entre risas.

Y la gala, que duró tres horas y 40 minutos, contó con la presencia de Michelle Obama y tuvo un gran homenaje a Dolly Parton, echó el cierre con un tributo a la difunta Aretha Franklin.

Lista de ganadores

- Mejor álbum del año: Golden Hour, Kacey Musgraves

- Mejor grabación del año: This Is America, Childish Gambino

- Mejor canción del año (composición): This Is America, Childish Gambino y Ludwig Goransson

- Mejor artista novel: Dua Lipa

- Mejor actuación pop de dúo o grupo: Shallow, Lady Gaga y Bradley Cooper

- Mejor actuación pop individual: Joanne, Lady Gaga

- Mejor álbum de pop vocal: Sweetner, Ariana Grande

- Mejor álbum de música electrónica o dance: Electricity, Silk City & Dua Lipa, con Diplo & Mark Ronson

- Mejor actuación rock: When Bad Does Good, Chris Cornell

- Mejor canción rock (composición): Masseduction, Jack Antonoff & Annie Clark (St. Vincent)

- Mejor álbum rock: From the Fires, Greta Van Fleet

- Mejor álbum de música alternativa: Colors, Beck

- Mejor canción de R&B (composición): Boo'd Up, Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai & Dijon McFarlane

- Mejor álbum de música urbana contemporánea: Everything is Love, The Carters

- Mejor álbum de R&B: H.E.R., H.E.R.

- Mejor actuación rap: empate entre Bubblin, Anderson .Paak y King's Dead, Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

- Mejor canción rap (composición): God's Plan, Drake

- Mejor álbum rap: Invasion of Privacy, Cardi B

- Mejor canción country (composición): Space Cowboy, Kacey Musgraves

- Mejor álbum country: Golden Hour, Kacey Musgraves

- Mejor álbum de jazz latino: Back To The Sunset, Dafnis Prieto Big Band

- Mejor álbum de pop latino: Sincera, Claudia Brant

- Mejor álbum latino de música rock, urbana o alternativa: Aztlán, Zoé

- Mejor álbum de música regional mexicana: México por Siempre, Luis Miguel

- Mejor álbum latino de música tropical: Anniversary, Spanish Harlem Orchestra

- Mejor álbum de americana: The Joke, Brandi Carlile

- Mejor álbum reggae: 44/876, Sting & Shaggy

- Mejor vídeo musical: This Is America, Childish Gambino