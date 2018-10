Portland recibe a LeBron James en el Oeste con su primera derrota

El 'doble-doble' del alero (26-12) no es suficiente en Portland

Victorias de Miami y Philadelphia ante Washington y Chicago

LeBron James, en el partido entre Los Angeles Lakers y Portland Trail Blazers. Foto: Usa Today.

La combinación de los bases Damian Lillard y el canadiense Nik Stauskas, junto con el escolta CJ McCollum, fue la clave del ataque de Portland Trail Blazers, que derrotaron por 128-119 a Los Angeles Lakers, con su estrella, el alero LeBron James, al frente, en el debut para ambos equipos en la nueva temporada de la NBA.

James, que inicia una nueva etapa en su carrera profesional, con el tercer equipo diferente de su legendaria carreras, después de hacerlo anteriormente con los Cleveland Cavaliers y Miami Heat, antes del partido ya había advertido que se trataba de un "largo proceso".

La respuesta a esa realidad se la dieron de inmediato los Trail Blazers, que con Lillard de gran líder en la dirección del juego y de la ofensiva, fueron siempre superiores como equipo y también en el apartado individual. Lillard hizo buenos los pronósticos al acabar como máximo encestador del equipo tras aportar 28 puntos (9-21, 2-7, 8-8), seis rebotes y cuatro asistencias.

Pero sería Stauskas el que surgiese como el factor sorpresa ganador al conseguir 24 puntos tras anotar 5 de 8 intentos de triples, y convertirse en el sexto jugador de los Trail Blazers. McCollum cumplió como tercer máximo encestador al lograr 21 puntos y cinco rebotes, en una lista de cinco jugadores que tuvieron números de dos dígitos. El pívot bosnio Jusuf Nurkic tuvo protagonismo en el juego interior al conseguir 16 puntos, nueve rebotes y dos recuperaciones de balón.

El veterano escolta Evan Turner, que salió de reserva completó la lista de los encestadores de los Trail Blazers al llegar a los 13 tantos con 5 de 8 tiros de campo, y acertó 3-4 de personal. Como equipo, los Trail Blazers lograron un 44% (44-100) de acierto en los tiros de campo y el 35% (13-37) de triples, comparados al 48% (45-93) y el 23% (7-30), respectivamente, de los Lakers, que tuvieron 46 rebotes por 54 de Portland.

LeBron lidera a los Lakers en la derrota

Como se esperaba el gran centro de atención no fue otro que James. El 'Rey' no defraudó y comenzó su andadura al frente de los Lakers con dos mates espectaculares al inicio del partido, pero al concluirlo su 'doble-doble' de 26 puntos y 12 rebotes no fueron suficientes a la hora de asegurarle un debut victorioso.

Pero James, quien el pasado verano firmó con los Lakers, un contrato por cuatro temporadas y 153 millones de dólares, después de haber ganado tres títulos de liga (dos con los Heat y otro con los Cavaliers) y alcanzar ocho Finales de la NBA consecutivas, comprobó que sus nuevos compañeros, mezcla de veteranos y joven talento como Brandon Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzman, Josh Hart y el novato Moe Wagner, tienen un largo camino que recorrer.

Aunque los Lakers se pusieron al frente en el marcador con un parcial de 15-25 en el primer cuarto, incluidos los 13 de James, luego sin su inspiración ofensiva, los Trail Blazers comenzaron a ser mejores en todas las facetas del juego.

El escolta Brandon Ingram aportó 16 puntos, mientras que el veterano base Rajon Rondo fue el director del juego del equipo al conseguir un doble-doble de 13 puntos y 11 asistencias. El base Ball siguió como reserva con las restricciones de minutos y jugó 20 en los que apenas pudo siete puntos.

Victorias de Miami y Philadelphia

Miami Heat y Philadelphia 76ers se impusieron ante Wasghington Wizards y Chicago Bulls en los otros partidos de la noche del jueves.

Los de Erik Spoelstra, gracias a un gran Richardson, conquistaron el Capital One Arena en un final ajustadísimo (112-113) para conseguir su primera victoria de la temporada, mientras que los de Bronw, de la mano de un pletórico Joel Embiid ('doble-doble' de 30 puntos y 10 rebotes), también obtienen su primer triunfo en la temporada regular.