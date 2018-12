El renacer de Vince Carter en Atlanta Hawks a los 41 años

Vince Carter cumplirá 42 años a finales del próximo mes de enero

Es el más veterano de la NBA y por detrás están Nowitzki y Gasol

Hace un mes se convirtió en el jugador 22 de la NBA en superar los 25.000 puntos

Imagen: Getty

Vince Carter ha vuelto a dejar boquiabierto a todo el mundo del baloncesto. El más que posible mayor matador de todos los tiempos ha recuperado su juventud en los Hawks, donde cada vez tiene más protagonismo a sus ya 41 años. Es el más veterano de la NBA y el jugador que más temporadas lleva en la competición, con 21, igualando a Dirk Nowitzki, también en activo, y a los míticos Robert Parish, Kevin Willis y Kevin Garnett.

Carter, que cumplirá los 42 a finales del mes de enero, es una pieza clave en el joven equipo de Atlanta. El alero de Florida cumple desde el banquillo (casi 11 puntos por partido de media en los últimos cinco encuentros) y hace de mentor con los más jóvenes. Y de vez en cuando tiene tiempo para hacer algún mate, aunque la edad no se lo permita siempre. El salto lo ha perdido, como es lógico, pero se ha readaptado a los nuevos tiempos con buenos lanzamientos desde el triple.

Hace un mes, el bueno de Vince Carter entró en la historia de la NBA al ser el jugador número 22 en superar los 25.000 puntos. Y como no, lo hizo con un mate. "Ha sido un gran momento para mi", confesó el jugador de 41 años tras el duelo. "Llevar tanto tiempo en la liga (21 temporadas), intentas conseguir el máximo número de cosas posibles. Pero 25.000 son 25.000".

El mate de Vince Carter que le hizo superar los 25.000 puntos. Imagen: Getty

A finales de octubre, el calendario de la NBA fue caprichoso y deparó un Atlanta Hawks-Dallas Mavericks. Es decir, un duelo entre los dos jugadores más veteranos de la NBA: Vince Carter y Dirk Nowitzki. Ambos contaron por qué siguen jugando con la edad que tienen.

"Todavía me encanta jugar, me encanta competir. Empezamos hace muchos, muchos años y es lo que aprendimos. Jugamos por amor al baloncesto, no por dinero. Ya hemos ganado suficiente dinero. Podemos competir a este nivel. Tenemos la oportunidad, así que, ¿por qué no?", comentaba Carter en una entrevista junto a Nowitzki para ESPN. "A mí me encanta la competición, la rutina, el entrenamiento, las sesiones de vídeo, los viajes con el equipo, los compañeros, el vestuario, pero sobre todo los compañeros y la competición", decía el alemán.

Ahora, la situación en comparación con años anteriores es muy distinta. El papel de Carter ha dejado de ser el de actor principal para convertirse en secundario. "Es lo que hay, pero si te gusta el juego, haces cualquier cosa para seguir aquí y competir. Te adaptas a cualquier nuevo rol. Sigue siendo baloncesto y cuando estás en la pista haces lo que siempre has hecho en tu carrera".