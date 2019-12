Los mejores memes de la Galaxia: Baby Yoda te obligará a ver 'El mandaloriano'

Pese a que la serie de Disney El mandaloriano aún no se ha estrenado oficialmente en nuestro país, y para ello habrá que esperar a que llegue el servicio de vídeo bajo demanda de Disney, la primera gran serie exclusiva del servicio ya es todo un éxito en todo el mundo. El mandaloriano es una serie de la franquicia Star Wars protagonizada por uno de estos famosos cazarrecompensas, interpretado por el actor Pedro Pascal. Sin embargo, no es este personaje el que se ha llevado todas las alabanzas.

La serie se ha hecho mundialmente conocida en pocos episodio gracias a la adorable imagen de Baby Yoda, la primera vez que vemos un bebé de la famosa raza de Star Wars. Pese a su imagen propia de un pequeño peluches, lo cierto es que el personaje tiene 50 años, aunque al ser una raza muy longeva su aspecto es el de un adorable pequeñín. Su diseño es tan adorable que, por supuesto, no tardó en ser amado por la gran cantidad legión de fans de la obra ideada por George Lucas.

Lo cierto es que Disney sabía que el personaje iba a ser un impacto para los espectadores, pero no midió bien el éxito y potencial de Baby Yoda, motivo por el que su recepción los ha cogido desprovistos de una buena cantidad de merchandising. Esto no es una broma, en realidad son millones de dólares perdidos por una mala planificación. Dicen que ya, en el set de rodaje, cuando el bebé Yoda estaba en el rodaje la sala de llenaba de curiosos del equipo.

Cada una de sus apariciones en la serie se cuentan como memorables y, como no podría ser de otra manera, las redes sociales ya han convertido al personaje en un meme andante. Las imágenes divertidas o los vídeos modificados de algunas escenas cuentan con decenas de miles de compartidos y me gusta. En esta noticia recopilamos algunos de los memes más peculiares del nuevo y exitoso personaje de Star Wars, Baby Yoda

