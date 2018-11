Un cinturón con forma de granada obliga a desalojar la estación de Sants de Barcelona y la de Atocha de Madrid

Si no fuera el asunto tan serio sería de chiste de Gila.



Dejan pasar a la señora al tren con una granada dentro del bolso habiendósela detectado por el scaner. Habrán pensado que si la granada va para Madrid no hay problema.



Esperan a que salga el tren dirección Madrid. Revisan la estación de Barcelona ya con el tren y la granada bien lejos.



Cuando el tren está en Madrid y se dan cuenta en contra de sus pronósticos de que todavía no ha explotado, avisan de que la señora tiene una granada en el bolso, no les quedaba mas remedio ya que avisar. Resulta ser una hebilla de cinturón.



También podría haber sucedido que si los vigilantes de seguridad le dicen a la señora que probablemente lleve una granada en el bolso, La señora les podría haber denunciado por acoso sexual. Y por prudencia la dejaran pasar con granada bomba o lo que quisiera llevar. Tal y como están las cosas no me extrañaría nada