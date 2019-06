El Supremo revisa la sentencia a 'La Manada' por abuso sexual en San Fermín

La condena que se revisa es de nueve años de cárcel para cada uno

El tribunal estimó que los acusados no intimidaron a la víctima

La Manada. Foto: Atlas

Los abogados defensores de 'La Manada' y de la víctima del abuso sexual de San Fermín se han enfrentado hoy a la revisión del Tribunal Supremo de la sentencia por abuso sexual que hace poco más de un año decretó la Audiencia de Navarra y que fue recurrida. Una vez escuchados los posicionamientos de todas las partes sobre el recurso, la sentencia definitiva la firmarán los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Francisco Monterde, Ana Ferrer, Susana Polo y Vicente Magro.

La condena que se revisa es de nueve años de cárcel para cada uno de los cinco miembros de La Manada por un delito de abuso y no de agresión sexual (violación) al no apreciar violencia o intimidación.

El tribunal consideró probado que la víctima, "atemorizada y sometida", "no prestó su consentimiento libremente, sino viciado" y "coaccionado" por los cinco acusados. Aun cuando los jueces admitieron que éstos aprovecharon la "situación de preeminencia" y superioridad "para abusar sexualmente" de la joven, el tribunal estimó que los acusados no emplearon un medio físico para doblegar su voluntad. Es decir, no vieron intimidación.

Este fallo contó con un criticado voto particular en el que uno de los magistrados pidió directamente la absolución de los encausados al enmarcar lo ocurrido en un "ambiente de jolgorio y regocijo". Incluso alegó que los gestos de la víctima le sugerían "excitación sexual".

Esta indignación creció aún más cuando dos meses después de conocerse la sentencia, la Audiencia de Navarra dejó en libertad condicional bajo fianza de 6.000 euros a los cinco miembros de La Manada, al no tratarse de una condena firme. Miles de personas clamaron de nuevo contra la "justicia patriarcal".

Y lo volvieron a hacer cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la sentencia de la Audiencia. En esta ocasión tampoco hubo unanimidad entre los magistrados y dos de ellos volvieron a discrepar sobre si hubo intimidación o no.