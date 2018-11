Una vaca gigante será indultada porque no cabe en el matadero, mide casi dos metros

El récord fue de una vaca italiana que superó los dos metros de estatura

Con 194 centímetros de altura y pesando 1400 kilos, una vaca gigante australiana no figurará por poco en el libro Guiness de los récords. Knickers es la sensación entre las vacas australianas, nadie había visto un animal de tamaño tan colosal como está vaca que mide casi dos metros de altura.

El tamaño de Knickers podría ser un problema, aunque no para ella. Es tan grande que no entra en las instalaciones del matadero. Una bendición, ya que como no pueden comérsela y sus dueños han decidido indultarla. Knickers podrá seguir pastando tranquila en su granja del oeste australiano.

Según ha contado Geoff Pearson, el propietario del animal, a la BBC, "siempre fue un novillo que destacaba, era un poco más grande que el resto".

La prensa del país se han hecho eco de la historia curiosa de esta vaca colosal, que a pesar de no ser una vaca cualquiera no entrará en el Guiness, pues el récord de gigantismo bovino lo tiene Bellino, un ejemplar italiano que superó los dos metros de altura, poco menos que Pau Gasol.