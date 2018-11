Borrell dice estar seguro de que el Reino Unido se dividirá antes que España

Cotizaciones relacionadas España 111,22 +4,89%

Bruselas, 20 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado hoy que está convencido de que el Reino Unido "se dividirá" antes que España.

"Estoy mucho más preocupado por la unidad del Reino Unido que por la de España. Creo que el Reino Unido se dividirá antes que España", ha dicho Borrell en una entrevista con el diario europeo Politico en Bruselas.

El jefe de la diplomacia española ha hecho ese comentario al hilo de una pregunta sobre una eventual independencia de Escocia del Reino Unido como consecuencia indirecta del "brexit".

Preguntado si su comentario denotaba fortaleza de Madrid o fragilidad de Londres, Borrell indicó que "es un signo claro de la debilidad del Reino Unido".

El ministro español agregó que la llegada del Ejecutivo de Pedro Sánchez a la Moncloa no supondrá "una gran diferencia" para "la gente en Cataluña que solo quiere independencia sí o sí".

"Nuestro Gobierno no permitirá un referendo de secesión. (Mariano) Rajoy no lo permitió. El Gobierno no lo permitirá y ningún Gobierno constitucional lo hará", aseguró Borrell.

"No va a ocurrir. Es imposible. Como en Italia, como en Francia, como en Alemania", agregó.

El titular español de Exteriores añadió que una solución a la crisis institucional en Cataluña tomará tiempo, porque "las cosas son como son, no puedes cambiar las cosas de la noche a la mañana".

Y apuntó que el primer requisito para normalizar la situación es "un acuerdo entre catalanes", porque la división en torno a la secesión de Cataluña "es principalmente un problema entre catalanes" y debería ser el Parlamento catalán el que aportase ideas para avanzar en el diálogo político dentro de la legalidad.

No obstante, se mostró "escéptico" respecto a que el Parlament logre el consenso de tres cuartos de los parlamentarios para reformar el Estatuto de Autonomía.

Preguntado por el juicio por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 aseguró que no habrá ninguna injerencia del Ejecutivo.

"Sería realmente horrible" que el Gobierno interfiriese en el juicio del 1-O, dijo Borrell.

El ministro también se refirió al conflicto diplomático entre España y Flandes, que llevó a Borrell a retirar las credenciales diplomáticas al delegado flamenco en España después de que el presidente del Parlamento de esa región norte de Bélgica, Jan Peumans, criticase públicamente en varias ocasiones la calidad democrática española.

"No puedes permitir que una autoridad, en su papel de autoridad y no como individuo (...), diga que España debe de ser expulsada de la Unión Europea porque no cumple los estándares democráticos. He sido muy paciente. Di tres avisos. Y la cuarta vez tuve que hacer algo", zanjó Borrell.