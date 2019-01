Tardá niega que ERC pidiera "ninguna cabeza" a cambio de apoyar los Presupuestos

Madrid, 9 ene (EFE).- El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha negado que su formación haya pedido la "cabeza de Borrell" ni "ninguna otra cabeza" a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2019 y ha afirmado que no le consta.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Tardá ha pedido este miércoles un "gesto" al Gobierno de Pedro Sánchez para poder apoyar las cuentas públicas que serán aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros y presentadas el lunes en el Congreso y ha dicho que todavía hay tiempo.

"Lo que tenemos todavía es tiempo. Si ellos se mueven, ERC actuará en consecuencia", ha recalcado tras insistir en que la formación independentista republicana todavía no ha decidido si presentará o no enmienda a la totalidad a los Presupuestos o si apoyará la que registren otros partidos políticos.

Tardá ha criticado que el Ejecutivo no se haya movido "ni un sólo centímetro hasta ahora" al tiempo que ha negado que ERC haya pedido la retirada de Borrell del Gobierno para apoyar el presupuesto y ha señalado que "sería absurdo pedir cabezas" y que "en todo caso quizá pudiera haber sido algún comentario de alguien de Podemos".

"ERC nunca ha pedido al cabeza de nadie. No me consta, pero si lo dice Rufián me lo creo", ha reiterado en referencia a las declaraciones de Gabriel Rufián en una entrevista que publica eldiario.es.

Tardá ha vuelto a pedir al Gobierno que inste a la Fiscalía a que retire la acusación de rebelión a los líderes del procès ya que -en su opinión- legalmente es posible y puede hacerlo por "interés público".

"Otra cosa es que la Fiscalía quiera o no hacerlo, pero están a tiempo hasta que no se emitan las últimas conclusiones", ha dicho mientras insistía en que ERC está esperando "un gesto" tanto desde el punto de vista judicial como de una solución democrática que incorpore todas las opciones que hay en Cataluña ante el problema.