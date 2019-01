Puigdemont dice que la tramitación presupuestaria la decidirán el PDeCAT y ERC

Waterloo (Bélgica), 11 ene EFE.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dicho hoy que la decisión de permitir o no la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado le corresponde a los parlamentarios en el Congreso de PDeCat y ERC.

"La tramitación o no dependerá de la voluntad de los parlamentarios de Madrid", ha declarado Puigdemont tras reunirse en Waterloo con el presidente catalán, Quim Torra.

El expresidente catalán ha abierto así la puerta a que los partidos independentistas puedan facilitar la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2019, que hoy se ha aprobado en Consejo de Ministros.

"Ni el Gobierno ni los grupos parlamentarios del Parlament (de Cataluña) tienen ninguna decisión en la tramitación o aprobación (...). El Gobierno y el Parlament pueden tener opinión política, pero no tienen capacidad de decidir", ha agregado Puigdemont.

El líder posconvergente instalado en Bélgica ha señalado que todo lo que pueden hacer el Gobierno y los diputados autonómicos es "acompañar a aquellos grupos que ya han explicitado pública y reiteradamente su negativa a aprobar los presupuestos".

"A mí me consta la decisión del PDeCAT de votar que no a los presupuestos", ha añadido el expresidente catalán, preguntado sobre si el partido al que pertenece aceptaría negociar los presupuestos.

En ese sentido, Puigdemont se ha remitido a la reunión que la ejecutiva del PDeCAT celebrará el próximo lunes.

"No estamos en un escenario de negociación de partidas presupuestarias (...), estamos tratando de un conflicto político" y "esto no va de partidas presupuestarias concretas, va de derechos fundamentales que se están violando y especialmente uno muy importante que es el derecho a la autodeterminación de Cataluña, que podamos votar libremente, y ahí no hay ninguna novedad", ha dicho.

El expresidente de la Generalitat ha añadido que no desea más promesas del Gobierno sobre inversión en Cataluña, sino que éstas se hagan efectivas.

"No nos faltan promesas, nos falta ejecución y no hay ninguna propuesta encima de la mesa que nos permita tener la absoluta certeza de que (...) no van a sufrir la misma suerte que todas las promesas hechas hasta ahora".

El actual responsable del ejecutivo catalán, por su parte, se ha limitado a responder, preguntado sobre la posibilidad de que haya una crisis de Gobierno, que ya se ha expresado sobre ese asunto.

"Yo ya dije todo lo que tenía que decir sobre este extremo y además hoy ha habido unas declaraciones del vicepresidente, el señor Pere Aragonès, en las que aseguraba que seguro que no habría una crisis porque seguro que ERC y PDeCAT actuaban al unísono. Me remito a sus declaraciones", ha señalado.

Aragonès ha indicado hoy en una entrevista con Efe que está convencido de que PDeCAT y ERC irán "a la una" en la votación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), si bien ha recalcado que Esquerra aún no tiene nada decidido sobre enmiendas a la totalidad y que "todo está abierto" de cara al debate en el Congreso.

Aragonès también ha descartado una "crisis de gobierno" en Cataluña, como había apuntado el presidente de la Generalitat si ERC o PDeCAT se desmarcaran de la postura consensuada con la Generalitat a la hora de votar los PGE.

Torra había hecho saber que el independentismo no va a facilitar la tramitación de los presupuestos si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no se "mueve" para presentar una propuesta sobre autodeterminación.