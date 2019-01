Almeida tras la protesta del taxi en un acto del PP: No vamos a ceder a chantajes

Madrid, 29 ene (EFE).- El candidato del PP a la alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este martes, después de que una protesta del sector del taxi le hiciese abandonar ayer un acto del PP por el garaje, que no cuenten con el PP "desde la violencia" porque no cederán a "chantajes".

El portavoz del PP en el Consistorio madrileño ha agradecido la actuación "impecable" del personal del WiZink Center, que evitó "altercados" y facilitó la evacuación, en grupos de ocho y a través del garaje, de los asistentes al del PP sobre el Holocausto, en el que también participó la candidata autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

A las puertas del Palacio de los Deportes, algunos taxistas "estaban bloqueando, insultando y lanzando huevos", ha relatado Martínez-Almeida ante los periodistas.

"Por ahí no van a obtener absolutamente nada. En el diálogo, la negociación, en tratar de lograr soluciones, ahí si que nos podemos encontrar, pero desde la violencia y la intimidación que se olviden, que no cuenten con nosotros porque no vamos a acceder a chantajes", ha afirmado el concejal madrileño.

Los taxistas madrileños celebran este martes su novena jornada de huelga para exigir a la Comunidad de Madrid la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC) y elaboran una nueva propuesta para retomar la negociación con el Ejecutivo de Ángel Garrido.