Descubren el importante papel del timo en la respuesta inmune durante el embarazo

El timo es un órgano responsable de la producción de células T

El sistema inmunológico cambia durante el embarazo. Foto: Dreamstime

El sistema inmunológico de una mujer embarazada se altera durante la gestación, pero no de la manera que se creía, según los resultados de un estudio realizado en la Universidad de Linköping en Suecia, que muestra que el timo, un órgano del sistema inmunitario ubicado cerca del corazón, desempeña un importante papel durante un embarazo normal para garantizar que el sistema inmunitario de la madre la proteja contra las infecciones al tiempo que consigue que el cuerpo tolere al feto.

Los investigadores han cuestionado durante muchas décadas cómo el cuerpo maneja la paradoja que surge cuando una mujer queda embarazada. Por un lado, el sistema inmunológico de la madre debe adaptarse de manera que no reaccione con rechace al feto (la mitad de cuyos genes provienen del padre, lo que lo convierte en un objeto parcialmente extraño). Por otro lado, el sistema inmunológico debe proporcionar una protección eficaz contra las infecciones a madre e hijo.

Este estudio, publicado en el Journal of Allergy and Clinical Immunology, ha investigado cómo cambia el sistema inmunológico de una mujer embarazada durante un embarazo normal. Han estudiado, en particular, el papel desempeñado por un órgano pequeño, el timo, en la regulación inmune.

El timo un órgano que dirige el sistema inmunológico

El timo desempeña un papel central en el desarrollo de un grupo muy importante de células en el sistema inmunológico, las células T (donde la 'T' indica que estas células se producen en el timo). Las células T actúan como un conductor orquestal y determinan cómo reacciona el sistema inmunológico. Las propias células del cuerpo deben ser toleradas, mientras que los objetos extraños como las bacterias y los virus deben ser atacados.

A pesar del papel central del timo en el sistema inmunológico en general, no se sabe si su función cambia durante el embarazo. La mayor parte de lo que se sabe actualmente sobre el timo proviene de estudios en ratones. En general, se cree que, según los estudios en animales, el timo se hace más pequeño durante el embarazo y que su producción disminuye y se liberan menos células.

En los animales, una disminución en el número de células T provoca un debilitamiento de la defensa inmunológica, lo que significa que el feto puede ser tolerado. ¿Pero sucede lo mismo en los humanos? Para responder a esta pregunta, los investigadores estudiaron la producción de diferentes tipos de células T en la sangre de 56 embarazadas y 30 no embarazadas. Estaban particularmente interesados en un tipo de células T, conocidas como células T reguladoras.

Aumenta la producción de células T

"Hemos demostrado que la producción de células T del timo no cambia en el embarazo. También hemos demostrado que la producción de células T reguladoras, que pueden debilitar la respuesta inmune, parece aumentar en el embarazo. Estos resultados pueden explicar cómo la madre no solo puede tolerar al feto, sino que también puede mantener su defensa contra la infección", ha señalado Sandra Hellberg, estudiante de doctorado en el Departamento de Medicina Clínica y Experimental de la Universidad de Linköping, y una de las autoras del estudio.

El descubrimiento también puede ser importante para comprender ciertas enfermedades autoinmunes, en las que el sistema inmunológico del cuerpo comienza a atacar a las propias células del cuerpo. Varias enfermedades autoinmunes están conectadas a la función del timo: un ejemplo es la esclerosis múltiple, en la cual el cerebro y la médula espinal están dañados por el sistema inmunológico.

"Investigaciones anteriores sobre la esclerosis múltiple han demostrado que la función del timo está alterada en la enfermedad y que la producción de células T es menor. Esto podría explicar por qué los síntomas de las mujeres con esclerosis múltiple a menudo mejoran durante el embarazo", ha señala el profesor Jan Ernerudh, director Investigador del estudio.

El grupo de investigación pretende investigar la función del timo en mujeres con esclerosis múltiple y examinar a los pacientes antes, durante y después del embarazo. De esta manera, determinarán si los cambios en el equilibrio entre los diferentes tipos de células T contribuyen a la mejoría que se observa a menudo en las mujeres con esclerosis múltiple durante el embarazo.