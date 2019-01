Un estudio demuestra que la ansiedad y la depresión influyen en el control del asma

Madrid, 9 ene (EFE).- Un estudio en el que participa la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha demostrado cómo la ansiedad y la depresión suponen un riesgo independiente en el control del asma, cuyos pacientes sufren más ansiedad que la población general, y cómo el tratamiento correcto del asma pude mejorar los trastornos del ánimo.

En el trabajo participaron 180 neumólogos y alergólogos españoles bajo la coordinación de médicos de la UAM, la Fundación Jiménez Díaz de Madrid y el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, que se propusieron averiguar la asociación del diagnóstico de asma con síntomas de depresión y ansiedad y con su grado de control.

Estas asociaciones se realizaron al inicio del diagnóstico y a los seis meses, tras un tratamiento solo para el asma y realizado por un especialista, explica el primer firmante del estudio y profesor de la facultad de Medicina de la UAM, Joaquín Sastre.

Para ello, se incluyó a 3.182 pacientes asmáticos que fueron evaluados por primera vez por los especialistas en neumología o alergología, para medir su nivel de control del asma, el nivel de ansiedad y depresión, detalla la universidad en un comunicado.

Posteriormente, el especialista decidió el tratamiento de los pacientes, quienes volvieron a ser evaluados a los tres y seis meses tras la primera consulta, según han especificado.

De este modo, el trabajo evidenció que en la primera consulta el 24 por ciento de los enfermos fueron diagnosticados de ansiedad, y el 12 por ciento de depresión, de forma que las cifras de ansiedad eran "claramente más altas" que las de la población general española (9 por ciento), aunque las de depresión eran similares.

Después de seis meses, los investigadores pudieron observar que tanto la ansiedad como la depresión "mejoraron de forma significativa", al mismo tiempo que evidenciaron una "importante mejoría" de la función pulmonar y del control del asma.

Sastre ha hecho hincapié en que esta mejoría en el seguimiento "es realmente la novedad" del estudio, pues ya se había demostrado en otros estudios que los pacientes asmáticos tenían más ansiedad que la población general.

Sin embargo, ha continuado Sastre, ahora ha quedado probado que la ansiedad y la depresión "actúan independientemente de otros factores en un mal control de los síntomas asmáticos".

Por todo ello, la investigación destaca que la depresión y especialmente la ansiedad "deben ser tenidas en cuenta en todos los pacientes asmáticos", y enfatiza que "el mero tratamiento correcto del asma es capaz, en la gran mayoría de los pacientes, de mejorar estos trastornos del ánimo".

El estudio ha sido realizado con el apoyo de Mundipharma España y se ha publicado en la revista internacional 'The Journal of Allergy and Clinical Immunology'.