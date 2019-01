Enfermo de cáncer recorrerá Camino de Santiago en bici para recaudar dinero

Barcelona, 13 ene (EFE).- Xavier Vallès, enfermo de cáncer de páncreas y peritoneo, recorrerá el Camino de Santiago en bicicleta esta primavera con el objetivo de recaudar fondos para financiar un ensayo clínico de tumores cerebrales infantiles.

"Cuando me diagnosticaron el cáncer estaba muy jodido. Mi mujer me decía que tenía que buscar un 'hobby' y un día me di cuenta de que podía hacer algo por mis hijos, pero también por los hijos de los demás", explica Vallès en una entrevista con Efe.

Xavier Vallès tiene 47 años, nació en Barcelona, donde reside en la actualidad, está casado, tiene tres hijos en edad infantil y es mecánico de automóviles.

En noviembre de 2016 le extirparon un tumor en el páncreas, le seccionaron parte de este órgano y le quitaron la vesícula.

Desde enero de 2017, forma parte de un ensayo clínico por el que sigue un tratamiento de quimioterapia vía intravenosa y pastillas.

"Solo somos 426 personas en todo el mundo y el fármaco todavía está en fase de experimentación, y gracias a sus efecto espero quedarme crónico. Por eso yo quiero devolver un poco de lo que estoy recibiendo", asegura.

Cuando recibió la carta en la que le decían que era incapacitado, no lo aceptó: "Yo sirvo para hacer muchas cosas. No quiero que mis hijos se queden con el recuerdo de que su padre cayó enfermo y enfermo se quedó".

Por eso, el pasado mes de abril, después de que le bajaran la dosis de quimio, Vallès se puso un reto: hacer el Camino de Santiago en bicicleta para financiar el ensayo clínico "Nuevas terapias para tumores pediátricos", preparado por el Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR).

"Cuando se lo expliqué a mis médicos se mosquearon, no por lo que me puede llegar a pasar, sino porque el propósito no fuera para recaudar para mi tipo de cáncer, que es uno de los más necesitados de investigación. Pero yo tenía clarísimo que lo quería hacer por los niños", detalla.

Según el calendario previsto, el 16 de mayo de 2019 Vallès se subirá a la bicicleta en el Hospital de la Vall d'Hebron, donde está siguiendo su tratamiento oncológico, y pedaleará hasta la catedral de Santiago de Compostela: 1.200 kilómetros en unos 17 días.

Tanto su familia como los médicos piensan que la meta que se ha marcado Vallès es alta, teniendo en cuenta que lleva 54 sesiones de quimioterapia y aún le quedan unas 9-10 antes de partir hacia Santiago.

"Estoy en una situación, con taquicardias y falta de respiración, en la que parece que viva a 4.000 o 5.000 metros de altitud. Pero aprendes a vivir así. No puedo ir corriendo de aquí hasta Plaza Cataluña, pero sí puedo ir caminando hasta Plaza España sin parar", describe.

Para poder superar el reto, Vallès lleva desde septiembre siguiendo unos duros entrenamientos en el gimnasio para tonificar su cuerpo.

"Yo antes de la enfermedad era muy flexible y deportista, pero estuve todo un año sin poder hacer ejercicio y con la toxicidad que me metían en el cuerpo y los cambios de peso, se me redujo la musculación", asevera.

Con el proyecto, llamado "Del Hospital a la Catedral", Vallès pretendía recaudar un total de 24.905,75 euros a través de la plataforma Kukumiku Crowdfunding Solidario, pero a raíz de las últimas aportaciones se ha visto obligado a ampliarlo a 39.900 euros.

35.900 euros se destinarán a financiar el estudio, que parece que al final no se quedará en un simple ensayo, y los 4.000 euros restantes servirán para cubrir los gastos del viaje.

Otro de los objetivos del mecánico pasa por ganar la beca "Persigue tus sueños" de GAES para ayudar a deportistas aficionados con sus proyectos sociales.

En caso de superávit, el dinero sobrante lo donará a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña (AFANOC) para "La Casa de los Xuklis" de acogida para niños y adolescentes con cáncer y sus familias.

Mientras dure su travesía, Vallès llevará solo un teléfono móvil y estará monitorizado: "Solo permitiré que me acompañen la primera jornada y las cinco últimas. Quien quiera acompañarme esos días, bienvenido, pero el resto del camino quiero estar solo", advierte.

Los otros días le acompañará un mochilero de apoyo, que no pedaleará con él pero sí se verán por las mañanas o las tardes.

Además, durante el camino, el mecánico tiene previsto hacer pequeñas visitas a oncólogos infantiles en los hospitales de las ciudades más importantes de la ruta "xacobea".

Vallès no teme lo que le pueda pasar, lo único que le preocupa es que, si necesita una transfusión de sangre, pierda un día entero de ruta: "No sé dónde acabaré, si en el hospital o en la catedral, en uno de los dos seguro. Espero que sea en la catedral". EFE