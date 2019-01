Satse dice que la situación de las Urgencias va a empeorar con la gripe

(Actualiza la información con el mismo título con la valoración de la Consejería de Sanidad)

Madrid, 14 ene (EFE).- El Sindicato de Trabajadores de Enfermería Satse Madrid dice que la situación de las Urgencias, que ya se encuentran al cien por cien de su capacidad, va a empeorar en la Comunidad de Madrid esta semana con la llegada de la epidemia de gripe.

A primera hora de hoy, los hospitales de Móstoles y del Henares tenían un número representativo de pacientes en Urgencias pendientes de ingreso o en los pasillos, después de un fin de semana "tranquilo", con "mucho trabajo", pero sin problemas por aforo excesivo, señala en un comunicado Satse Madrid.

En Móstoles, a primera hora de la mañana, ya había 14 pasillos con las Urgencias "bastante llenas", según la delegada de Satse Madrid, quien indica que previsiblemente la situación se complicará a lo largo del día.

La mayoría de los pacientes que esperan atención en este centro asistencial no tienen gripe, sino patologías asociadas al frío que se han dado en los últimos días.

En el Hospital del Henares, ya había 36 pacientes en una sala preparada para albergar a 24, de acuerdo con el delegado de Satse Madrid en este centro, quien precisa que, a primera hora del lunes, ya había 28 usuarios pendientes de ingreso, a pesar de que la gerencia ha contratado más personal y que en las plantas donde ha sido posible se han doblado camas (40 camas más en este caso).

"El Plan de Invierno anunciado por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no resuelve el problema, ya que la carencia de profesionales, especialmente en Enfermería, es tanta que el nuevo personal contratado sirve para el día a día, pero no para un escenario de alta afluencia de pacientes como se está produciendo en los últimos días", afirman desde el Sindicato de Enfermería de Madrid.

Desde la Consejería de Sanidad explican que este plan establece la contratación de 1.250 profesionales, de los que ya se han incorporado 773: 126 a Atención Primaria y 647 a los hospitales de la región.

No obstante, matizan que esa cifra máxima no es definitiva, por lo que se podría alcanzar "o no" ese número de contrataciones, al tiempo que subrayan que en caso de que fuera necesario, se ampliaría.

De las contrataciones efectuadas en los centros hospitalarios, las mismas fuentes señalan que la mayoría son profesionales de Enfermería: 308 enfermeras y 287 auxiliares de enfermería. Además, se han incorporado hasta el momento 27 facultativos y 22 celadores.

Satse argumenta que las plantillas de Enfermería están por debajo de los mínimos y la contratación de estos nuevos profesionales apenas se está notando en el trabajo diario, que se ha incrementado "sustancialmente" en los hospitales de la Comunidad de Madrid.

Las nuevas contrataciones y refuerzos están sirviendo para paliar las carencias de personal, pero no para reforzar las plantillas, apuntan.

Según el Sistema de Vigilancia de la Gripe en España, la Comunidad de Madrid empieza a tener un nivel esporádico de actividad de la gripe, siendo su nivel de intensidad basal, es decir, prácticamente inexistente.

Si aún no ha llegado la epidemia de gripe, que ya comienza en el norte de España (Cantabria, País Vasco y Navarra) y en Baleares y las Urgencias hospitalarias están dando muestras de no poder soportar la afluencia de pacientes, en Satse Madrid se preguntan qué pasará cuando se llegue a niveles epidémicos de gripe.

"La mala planificación, la escasez de plantillas y el propio diseño de la Sanidad, excesivamente medicalizada y no preventiva, hacen que año tras año se produzcan estas situaciones", agrega el sindicato.

Satse Madrid denuncia el estado de abandono de la atención primaria madrileña por parte del Gobierno regional cuando debería ser la puerta de entrada al sistema sanitario, pero las demoras para conseguir cita hacen que los usuarios acudan a las Urgencias con patologías menores que se podrían abordar en la atención primaria si se contara con las plantillas necesarias y los medios adecuados.