Móstoles rechaza el proyecto piloto de reducción de horarios en los centros de salud

Móstoles, 15 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por PSOE, Ganar Móstoles e IUCM-LV, ha expresado hoy su rechazo al proyecto piloto de la Comunidad de Madrid para reducir el horario de atención de 14 centros de atención primaria de la región, que afectará en el municipio al Centro de Salud de El Soto.

El Gobierno regional anunció este lunes los 14 centros de atención primaria que reducirán cada día su horario hasta las 18:30 horas en un proyecto piloto que se irá implementando hasta finales de mes y que se extenderá hasta abril, cuando la Consejería de Sanidad evaluará y decidirá si implanta este modelo.

La concejal de Sanidad, Ana María Rodrigo (PSOE), ha señalado que con esta medida, "lejos de solventar los problemas de sobrecarga asistencial que sufre algunos centros, se corre el riesgo de incrementar otros problemas existentes como son el tiempo de espera en las citas para las consultas médicas".

Rodrigo ha insistido en que estas medidas organizativas, que "supondrán una reducción de horario en dichos centros", pueden incrementar el tiempo de espera en las citas para las consultas médicas en Móstoles, "sobre todo teniendo en cuenta que está aún pendiente el nuevo centro de salud del PAU4".

La Asociación de Vecinos de El Soto también ha expresado su "desacuerdo total" con este proyecto piloto, ya que "no le ven beneficio ninguno a la medida de reducir el horario de consultas"; todo lo contrario, afirman, ya que "va a incrementar las listas de espera en un centro ya de por sí saturado".

El presidente de la Asociación, Ricardo Zamora, que también preside la Asociación de Vecinos Coordinadas de Móstoles -que reúne a gran parte de las asociaciones vecinales de la ciudad-, ha insistido en que una reducción del horario de consulta "solo va a provocar perjuicios a los vecinos de la zona".

Zamora ha explicado a Efe que entre las personas que se va a ver "muy afectadas" destacan los trabajadores, muchos de los cuales "no tienen la posibilidad de solicitar permisos en sus empleos para acabar antes su jornada laboral" para ir "ellos mismos" al médico o "para llevar a sus hijos a la consulta".

"Lo único que veo son perjuicios", ha reiterado el presidente de esta Asociación, quien no descarta movilizarse en contra de la medida en cuanto se compruebe que este proyecto piloto "no aporta ningún beneficio" para los vecinos, sino que, al contrario, "no supone más que aumentar las listas de espera".

Además del Centro de El Soto, el proyecto afectará al Centro de Salud los Alpes, el Príncipe de Vergara y el Federica Montseny -en Madrid capital- y a Alcobendas (centro Marqués de Valdivia), Soto del Real, Alcalá de Henares (Puerta de Madrid), Aranjuez (Las Olivas), Navalcarnero, Getafe (Centro Perales del Río), Leganés (Huerta de los Frailes), Villalba (centro Estación), Parla (Isabel II) y Arganda del Rey (Arganda Felicidad).