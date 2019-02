Para el chavismo, EE.UU. es el culpable de las "penurias" que vive Venezuela

Ureña (Venezuela), 13 feb (EFE).- El "cerco económico" que Estados Unidos ha impuesto a Venezuela es el culpable de las "penurias" que viven sus ciudadanos por la falta de alimentos y de medicinas en el país, aseguró Freddy Bernal, denominado "protector" del Táchira, estado fronterizo con Colombia.

En una entrevista con Efe, realizada en el lado venezolano del puente fronterizo de Tienditas, en el municipio de Ureña, Bernal, que ocupa un cargo que fue creado en paralelo a la Gobernación del Táchira, señaló que desde hace cuatro años "comenzaron una serie de sanciones a corporaciones" venezolanas desde EE.UU. que han perjudicado a su país.

"Han ido apretando, como un mecanismo de asfixia, (pero) no nos han podido asfixiar. Eso ha causado penurias en nuestro pueblo, sí, y hacemos responsable de esas penurias al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica", aseveró Bernal, hombre fuerte del chavismo en la frontera con Colombia.

En ese sentido, calificó de "cerco criminal" las presiones de EE.UU. al régimen de Nicolás Maduro, del que aseguró que ha respondido con la creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

"Llevamos alimentos a seis millones de familias cada mes", aseguró en la entrevista, sin ningún asomo de autocrítica y siempre acompañado por cerca de una decena de personas.

Asimismo, señaló que Washington le prohíbe a los organismos internacionales la venta a Venezuela de medicinas contra enfermedades como el cáncer o la hipertensión y que, "a pesar de eso, no han logrado quebrar la moral del pueblo".

Venezuela padece una acuciante crisis económica con escasez generalizada, hiperinflación de casi el 1.700.000 % en 2018 y un éxodo de cerca de cuatro millones de personas, según el Parlamento y organismos internacionales.

Para responder a las necesidades más urgentes, el jefe del Parlamento y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó este martes que la ayuda humanitaria de EE.UU. que está almacenada en Cúcuta, en el lado colombiano del puente de Tienditas, entrará al país el próximo 23 de febrero.

Ante eso, el dirigente oficialista criticó a la oposición porque, según dijo, "engaña permanentemente a sus seguidores y a la comunidad internacional" y a su juicio, carece de credibilidad.

"No va a pasar nada, no va a haber ningún golpe de estado, ninguna insurrección, ninguna invasión, estamos absolutamente seguros porque no tienen capacidad de hacerlo. Una cosa es querer y otra cosa es poder", aseveró.

También se refirió a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que le han dado la espalda a Maduro públicamente y apoyado a Guaidó, de los cuales dijo son "traidores sin liderazgo".

"Eso no nos va a perturbar y no va a romper la unidad monolítica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", resaltó.

Bernal, que es además coordinador nacional de los CLAP y comisario general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), desestimó también las críticas al Gobierno de Maduro por bloquear con dos contenedores y una cisterna el puente fronterizo de Tienditas, por donde se prevé que pase la ayuda humanitaria para su país, rechazada por el régimen.

"El puente binacional nunca se ha abierto (...) Allá no hay ni control migratorio, aduanero y sanitario, por lo tanto no puede pasar nadie por aquí, por aquí no pasa nunca un ser humano porque no es un paso fronterizo abierto. Nosotros no podemos cerrar lo que nunca hemos abierto". sentenció.

Este puente, tercero entre el departamento de Norte de Santander y el estado Táchira, fue terminado a comienzos de 2016 como parte de un plan de integración colombo-venezolano pero nunca se puso en servicio porque meses antes, en el segundo semestre de 2015, Maduro ordenó el cierre de la frontera.

Es por eso que el "protector" del Táchira sueña con que algún día sea abierto para volver a "esa hermandad permanente" y que se reactive el comercio entre ambos países.

"Sería un gran paso que algún día (el puente) pudiera ser fronterizo, ojalá las relaciones de Colombia y Venezuela se resuelvan, volvamos a esa hermandad permanente y tengamos el intercambio comercial que siempre hemos tenido", recalcó.

Sin embargo, Bernal criticó a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe (2002-2010) y Juan Manuel Santos (2010-2018), así como al actual mandatario, Iván Duque, de quienes dijo "han estado jugando a romper la paz de Venezuela" y les achacó que el puente no haya sido inaugurado.

Finalmente, el líder chavista manifestó que la oposición de su país lleva "20 años apostando a una guerra civil, que no ha pasado y no pasará porque hay una parte del pueblo que tiene conciencia social, conciencia de patria y conciencia de que la violencia no es el instrumento ni será nunca el instrumento para dirimir ningún conflicto".