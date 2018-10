La Iglesia crea una comisión para combatir los abusos sexuales a menores

Cuando se produjo la invasion de inmigranes, el papa anuncio que la iglesia recibiria en cada parroquia, edificio, etc. a alguno para acogerlos... Que BONITO QUEDO, VERDAD?? Por supuesto CERO. Lo unico que acogieron fueron los edificios publicos de que se apoderaron y pusieron a su nombre. He vivido decadas en una sectucha integrista. TODO FARISAISMO.



Esto igual. Estan asustado de que la OPublica ya no los traga y los DONATIVOS se retraen en Irlanda o Chile.



Asisti a varias violaciones y deben continuar. Como dice 1, millones de a. practicando sexo o extinguiendose y ahora "los castos" dando lecciones estilo opus dei. Resultado: olla que explota donde puede, acoso A LAS VICTIMAS, negacion de pruebas (guardas el semen del cura en la nevera??) y acoso (como el que yo sufro).