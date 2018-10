Revisionismo lgtb contra las letras de mecano: "homófoba y racista"

17/10/2018 - 11:52

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

Colectivos LGTB han puesto en marcha un revisionismo de la discografía de Mecano, llegando a la conclusión de que el grupo considera la homosexualidad "como un efecto secundario del alcohol" o que la letra de la famosa 'Stereosexual' es "homófoba y racista", según la asociación Arcópoli.

La polémica saltó la semana pasada después de que dos concursantes de 'Operación Triunfo' pidieran cantar 'Quédate en Madrid' omitiendo la parte en la que se dice "mariconez", al considerarlo un insulto homófobo.

A continuación, la que fue vocalista de Mecano, Ana Torroja, que actuaba como jurado del programa, se negó a que se modificara la canción sin consentimiento y desmintió que la letra fuera irrespetuosa con el colectivo LGTB, apelando a que su grupo elevó una de sus canciones a categoría de himno homosexual con 'Mujer contra mujer'.

Sin embargo, este colectivo homosexual sí se ha mostrado molesto con Ana Torroja y, especialmente, con las canciones de Mecano. "Si la tía está de vicio, acompáñala al servicio", dice el grupo en 'Bailando salsa' y, a juicio de Arcópoli, "esta canción es una oda al acoso".

Para la asociación LGTB, 'Stereosexual' también peca de homofobia al cantar "debí mezclar ayer, hasta volverme maricón", pues "considera la homosexualidad como un efecto secundario del alcohol".

Otra de las letras que disgustan al colectivo es la de 'El peón del rey de negras', cuya letra dice "yo también me voy, no sea que el monarca me enfile por Detroit"; una letra que versa sobre el ajedrez y que es, según la asociación, "homófoba y racista".

Ana Torroja se defendió la semana pasada con un comunicado en el que aseguraba que no hay que confundir "insulto homófobo con expresión coloquial", y que "cuando la canción dice 'siempre los cariñitos me han parecido una mariconez', quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería".

Y es que "si alguien no se siente cómodo cantando esa canción, no debería de cantarla, que escoja otra. Mecano tiene muchas canciones maravillosas y la música es libre", zanjó la artista.

(SERVIMEDIA)

17-OCT-18

GIC/caa