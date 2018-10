El embajador de EE.UU. en Guatemala advierte a migrantes de fracaso y deportación

Guatemala, 17 oct (EFE).- El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, envió hoy un mensaje a todos lo migrantes que piensan que pueden entrar "de manera ilegal" a su país y les pidió desistir porque fracasarán y los deportarán.

"La frontera de Estados Unidos nunca ha estado tan controlada como ahora. Si usted trata de entrar será detenido y deportado. Insto a todo migrante que piensa entrar a Estados Unidos de manera ilegal a que desista de esa intención", aseguró el diplomático en un mensaje divulgado en las redes sociales.

A los que ya están viajando, como a los 3.000 hondureños que atraviesan Guatemala en una caravana que se ha dispersado, los exhortó a que "regresen a su país" porque "su intento de migrar fracasará, será detenido y Estados Unidos buscará deportarlo".

"Sabemos que hay falta de oportunidades económicas en su país y por eso es que estamos invirtiendo cientos de millones de dólares para crearlas. Les insto a buscar su futuro en su propio país y con su propia familia. No abandone a su familia, no arriesgue su vida y la de su familia y no se empobrezca en un viaje destinado a fracasar", manifestó.

La Caravana del Migrante, formada por unas 3.000 personas hondureñas pero totalmente dispersa, siguió este miércoles su camino por Guatemala poniendo en un atolladero a este país centroamericano, pues según las autoridades guatemaltecas hay riesgo de que exista tráfico de personas.

Mientras los miles de migrantes retomaban en Chiquimula su ruta para atravesar Guatemala y México y llegar a Estados Unidos lo antes posible, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, aseguraba que el ingreso "masivo" y sin control de hondureños era un "riesgo" para su país, por lo que avanzó que están realizando una investigación.

El mandatario explicó que esta caravana, que salió el sábado de Honduras, entró sin registrarse y por lo tanto desconocen la nacionalidad de todos los que la forman, así como su destino final y cuáles son "las intenciones de los liderazgos" que están llevando a los migrantes.

Es por ello que Guatemala, junto con entidades de "investigación internacional y de inteligencia", está verificando información para establecer si corresponde realizar, a nivel internacional, denuncias por "tráfico de personas".