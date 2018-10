Cerca del 25% de las consultas de aparato digestivo se deben al síndrome del intestino irritable

18/10/2018 - 10:54

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Entre el 16 y el 25% de las consultas de Aparato Digestivo están relacionadas con el Síndrome del Intestino Irritable (SII), según datos recopilados por el Grupo Español de Motilidad Digestiva (GEMD) que, junto a #FFPaciente, conmemoran el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable, que se celebra el 21 de octubre, con la elaboración de un decálogo con los principales mitos que rodean a esta patología.

El Síndrome del Intestino Irritable es un trastorno funcional crónico del tubo digestivo que afecta a entre el 6 y el 8% de la población, sobre todo mujeres de entre 20 y 40 años, según indica la entidad.

Existen estudios que confirman que uno de cada cuatro pacientes se ausenta del trabajo (según un estudio publicado en 'The American Journal of Gastroenterology') y que quienes lo sufren tienen síntomas depresivos más frecuentes y graves que los pacientes sanos (según una investigación publicada en 'International Journal of Biological Science'). Esto se traduce a una alteración "de la calidad de vida de los pacientes", según la responsable de la Unidad de Trastornos Funcionales Digestivos del Hospital La Paz, la doctora Silvia Gómez.

El Grupo Español de Motilidad Digestiva (GEMD), la asociación '#FFPaciente', la iniciativa '#SaludsinBulos' y los 'Laboratorios Norgine', elaboraron un decálogo con los principales mitos que rodean a esta patología. Además, conmemorando el Día Nacional del Síndrome del Intestino Irritable, que se celebra el 21 de octubre, difundirán mensajes en redes sociales en los que "desmontarán estas falsas creencias con el hashtag #ViviendoConSII", explican.

DECÁLOGO

El documento recoge en su primer punto que aunque el estrés "puede ser un factor de riesgo para contribuir al desarrollo de síntomas", aunque no es el único. Además, "no es verdad que afecte solo a mujeres" y "el SII no evoluciona a enfermedades más graves", por lo que los pacientes con SII tienen "el mismo riesgo de desarrollar cáncer que la población general".

En cuanto a la dieta, el decálogo recoge que lo adecuado "es moderar el consumo de fibra insoluble e incrementar el de fibra soluble" y recuerda que el hecho de tomar café "no supone un riesgo para el desarrollo del SII", pero sí que puede "exacerbar los síntomas", por eso recomienda que "lo mejor es consultar con el especialista en Aparato Digestivo lo más conveniente en cada caso".

Los últimos puntos recogen que "no es necesario realizar muchas pruebas para su diagnóstico"; que la patología "no es una enfermedad grave pero tiene un fuerte impacto en la calidad de vida que las personas que lo sufren"; y que el tratamiento "no es complicado".

También señala que "el SII es una enfermedad crónica por lo que cualquier consejo o remedio que se presente como curativo será falso". El decálogo finaliza recordando que "no todos los pacientes son iguales y no todos sufren la enfermedad de igual manera".

(SERVIMEDIA)

18-OCT-18

ARS/gja