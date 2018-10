El presidente de la comisión episcopal contra los abusos: "la iglesia tiene que ser pionera a la hora de proteger a los más pequeños"

18/10/2018 - 11:05

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

El obispo de Astorga y presidente de la nueva comisión contra abusos a menores que ha puesto en marcha la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Menéndez, explicó este jueves en una entrevista en la cadena Cope que hay que sensibilizar a la sociedad sobre esta cuestión y que "es necesario colaborar con las autoridades civiles para esclarecer los posibles hechos delictivos".

Confesó que el trabajo de la comisión que estará compuesto por expertos en Derecho "es muy delicado y escabroso, porque un solo caso de abuso es un gripo de dolor al cielo y queremos erradicarlo". A ello añadió que hay que extremar la vigilancia y realizar "una formación permanente de todo el pueblo de Dios. La Iglesia tiene que ser pionera a la hora de proteger a los más pequeños, lo dice el evangelio. Es necesario y urgente".

Monseñor Menéndez negó con rotundidad que haya ocultado abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes de su diócesis. En este sentido afirmó que cuando llegó a Astorga ya se encontraba casi terminada la investigación sobre un caso en La Bañeza. "Sólo elaboré el informe final y lo envié al Tribunal de La Rota que resolvió a los cuatro meses. La víctima pidió entrevistarse conmigo y me pidió 300.000 euros como resarcimiento y si no accedía haría públicos otros casos, lógicamente no accedí", agregó. "No he encubierto a nadie, hice una investigación exhaustiva de todo lo que había sucedido", insistió.

(SERVIMEDIA)

18-OCT-18

AHP/gja