Un menor transexual entrega 129.000 firmas para que le permitan cambiar su dni

18/10/2018 - 14:57

MADRID, 18 (SERVIMEDIA)

Gabriel, un menor transexual, entregará este viernes en la Dirección General de Registros y Notariado 129.000 firmas que ha obtenido a través de una campaña lanzada en 'Change.org' para que en el DNI se le identifique con ese nombre.

El Registro Civil de Calatayud (Zaragoza) negó en junio la posibilidad de inscribir ese nombre en su DNI, al considerar la Administración que no se trata de un "nombre neutro y puede inducir a error en cuanto al sexo".

Según informó este jueves la plataforma digital, la familia de Gabriel acompañó su solicitud ante el Registro Civil de la localidad zaragozana con informes médicos de diferentes especialistas en los que se explica que ya ha iniciado su tratamiento hormonal con bloqueadores, así como con la tarjeta sanitaria donde ya aparece su nombre.

A esa documentación se sumaba un informe del instituto donde Gabriel estudia y que acredita que es su nombre habitual y así es tratado en clase por sus compañeros y profesores.

"Parece que nada de eso ha sido tenido en cuenta, han rechazado este cambio de nombre y no consideran que Gabriel deba llamarse Gabriel", lamentó Pilar Suárez, madre del menor, en su petición en Change.org, en la que reconoce que dicho auto "genera para Gabriel una situación de humillación cada vez que tiene que identificarse públicamente y menoscaba su intimidad, privacidad y dignidad" y confirma que Gabriel es una persona trans y que ese es su nombre habitual, "pero no puede autorizar el cambio porque el nombre solicitado remite única e inequívocamente al sexo masculino y no es un nombre neutro. Pues claro, mi hijo no es neutro, es un chico", agregó.

El pasado 12 de septiembre la familia recibió el auto rechazando la solicitud de cambio de nombre y decidió recurrir la decisión ante el registro civil recordando la "discordancia" de nombre que existe entre sus documentos sanitarios y escolares su DNI, algo que le genera problemas administrativos "que le sitúan en situación de indefensión".

La entrega de firmas se producirá después de que ayer, miércoles, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reuniera con el director general de Registros y Notariado y representantes de la asociación de familias con menores trans Chrisallys. En el encuentro el Ministerio de Justicia anunció que en los próximos días se enviará una instrucción a los diferentes registros civiles de toda España para facilitar el cambio de nombre a aquellos menores trans que así lo soliciten.

(SERVIMEDIA)

MJR/gja