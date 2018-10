Discapacidad. el grupo social once facilita la vida de los saharauis con discapacidad

18/10/2018 - 15:21

El Grupo Social ONCE entregó este jueves material y enseres de primera necesidad, relacionados con la sanidad, el empleo, el transporte o el acceso a la educación y a la información, para saharauis con discapacidad. En concreto, ha donado un amplio equipamiento para el nuevo centro de víctimas de minas antipersona, equipos sanitarios para los hospitales, dos microbuses adaptados y numeroso material educativo para niños y personas ciegas o con otra discapacidad.

La entrega se llevó a cabo en la imprenta del cupón de la ONCE en Madrid y al acto asistieron Ana Peláez, consejera general de la ONCE y directora de Relaciones Internacionales de la organización; Teresa Palahí, secretaria general de la Fundación ONCE; José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, y Mahfuda Mohamed Rahal, ministra para Asuntos Sociales de la República Árabe Saharui Democrática, entre otras personalidades.

Peláez destacó el papel que ha jugado el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, "por impulsar esta causa y conseguir aunar sinergias para mejorar las condiciones de vida, no solo de las personas ciegas saharuis, sino de todas las personas con discapacidad que viven en esa tierra".

"José Luis estuvo allí hace un par de años junto con Teresa (Palahí) y vinieron convencidos de que todavía desde la ONCE podemos hacer mucho más por nuestros compañeros con discapacidad que viven en ese lugar del mundo", agregó Peláez.

Por esto, les agradeció a ambos su vocación de defensa de las personas con discapacidad y les pidió que sigan trabajando por "no dejar a nadie atrás".

Por su parte, Palahí recordó el viaje que hace dos años realizó a la República Árabe Saharui Democrática y resaltó que "tanto José Luis (Martínez Donoso) como yo volvimos impactados, con muchas enseñanzas de ese pueblo, por sus valores, su solidaridad. Conocimos allí cómo estudiaban los niños ciegos, cómo había mejorado su aprendizaje gracias a la labor realizada por el Grupo Social ONCE".

"Estas acciones", agregó Palahí, hacen "que te sientas más contenta y satisfecha de formar parte de la ONCE, de contar con un equipo humano que trabaja para que los niños de allí reciban la educación que se merecen".

Palahí, que dijo hablar "desde el corazón", resaltó emocionada la visita que realizó al hospital donde se trata a las víctimas de las minas, "personas con grandes discapacidades que no salen de allí y que están cuidadas por sus familias. Allí nos dimos cuenta de que teníamos mucho que aprender de los valores que tiene el pueblo saharui".

Cerró el acto la ministra de la República Árabe Saharui Democrática, Mahfuda Mohamed Rahal, que dio las gracias al Grupo Social ONCE por todo el material entregado, que "ayudará a gente muy vulnerable, a niños con discapacidad que tendrán así más fácil el acceso a la educación".

Asimismo, la ministra recordó que "la ONCE lleva 18 años ayudándonos" y que esa ayuda "se ha traducido en la mejora del nivel educativo de los niños con discapacidad visual".

