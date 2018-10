La Comunidad dice que el Gobierno reconoce un "error" en los datos de "menas"

Madrid, 19 oct (EFE).- La Comunidad de Madrid ha asegurado hoy que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha reconocido que hay un gran número de menores extranjeros no acompañados ("menas") en las residencias del Ejecutivo regional y que está buscando de dónde viene el "error" en sus datos para solucionar el problema.

Así lo ha expresado hoy el director general de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, Alberto San Juan, tras mantener una reunión con el director general de Servicios para las Familias y la Infancia del Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social, Ángel Parreño.

San Juan ha calificado de "amable y cordial" la reunión en la que le ha transmitido a Parreño su "sorpresa" y su "disconformidad" con la decisión del Gobierno central de asignar "cero euros" a la Comunidad de Madrid para atender a los menores extranjeros no acompañados, de los 40 millones de euros previstos para el conjunto de las autonomías.

"Ellos reconocen la evidencia y es que la Comunidad de Madrid tiene un gran número de menores no acompañados en sus residencias y están buscando de dónde les viene el error de los datos que tienen", ha explicado San Juan.

El director general de la Familia y el Menor ha precisado que "ellos alegan que tienen unos datos, que no son los ciertos, que no son los verdaderos y están buscando la solución a dicho problema".

Ambas partes se han emplazado para mantener una nueva reunión bilateral el próximo lunes, previa a la que tendrán todas las comunidades autónomas el 26 de octubre donde se cerrará el reparto de los 40 millones de euros.

En un escrito remitido al Ministerio de Sanidad, al que ha tenido acceso Efe, la Comunidad de Madrid cifra en unos 17 millones de euros el coste de la atención de los menores extranjeros no acompañados en la región.

Por ello, el Gobierno regional muestra su desacuerdo no solo con la propuesta realizada por Sanidad de destinar "cero euros" a la región, sino con la forma de plantearla.

En el caso de que la Comunidad de Madrid no reciba financiación del Estado, el Ejecutivo autonómico pregunta al central si habrá posibilidad de derivar menores a otras regiones, ya que en este momento se ha atendido a más de 1.250 menores en 2018, de los cuales 340 han sido tutelados.

El Gobierno madrileño expresa su "disconformidad" con la convocatoria ayer de una reunión "por vía telemática" de la comisión delegada para tratar el reparto de los 40 millones de euros y opina que la convocatoria tendría que haber sido "presencial" por la "relevancia" del asunto.

La Comunidad de Madrid también considera "parcial" la información que le ha enviado el Ministerio y lamenta la imposibilidad de contrastar los datos suministrados a las demás comunidades para entender porqué le han asignado "cero euros".

Además, subraya que el registro de menores extranjeros no acompañados no está actualizado y funciona de manera "inadecuada", por lo que, desde su punto de vista, no se puede utilizar este instrumento para repartir subvenciones entre las comunidades que soportan el "peso presupuestario y asistencial" en la atención de los menores extranjeros no acompañados.