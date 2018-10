La once reúne en madrid a 200 profesores para diseñar un recreo inclusivo

20/10/2018 - 11:56

MADRID, 20 (SERVIMEDIA)

Cerca de 200 docentes se reunieron este sábado en Madrid con motivo de una jornada organizada por la ONCE para que el recreo sea una oportunidad lúdica y educativa que tenga en cuenta la inclusión y no provoque la exclusión de los alumnos por razones de diversidad o discapacidad

La jornada, titulada 'El recreo, una oportunidad para la inclusión', consistió en una mesa redonda y una posterior dinámica de trabajo en la que los docentes asistentes debatieron y trabajaron en el desarrollo de ideas para hacer inclusivos los recreos a distintos tipos de estudiantes, tanto desde la dimensión social como física y espacial.

Esta iniciativa, celebrada en el salón de actos de la Fundación Giner de los Ríos, se enmarcó dentro del 35º Concurso Escolar del Grupo Social ONCE, que moviliza a más de 2.000 profesores y unos 150.000 estudiantes de toda España con el fin de impulsar ideas que fomenten el recreo como un lugar sin exclusión, soledad o conflicto.

La vicepresidenta segunda de Políticas Sociales e Igualdad del Consejo General de la ONCE, Patricia Sanz, indicó al inicio de la jornada que los alumnos con discapacidad viven momentos diferentes en la escuela porque la gran mayoría cuentan con material adaptado y cada vez hay más profesores con formación en la diversidad.

Sanz añadió que, sin embargo, el momento del recreo "no ha cambiado tanto" en los últimos 35 años, cuando comenzó el Concurso Escolar de la ONCE. "Cuando suena la campaña, salen corriendo los alumnos que pueden", recalcó, antes de añadir que el patio suele ser un campo de fútbol o de juego "no accesible en muchas ocasiones" para todos los estudiantes.

"El momento del recreo es el más parecido a la vida diaria y es cuando más discriminación se produce. Se aprende cuando se sale al recreo, son muchos momentos de pasarlo bien o de pasarlo mal. Convirtamos la escuela en un momento de convivencia formal e informal para todos", apostilló.

TEMA "MUY POCO TRATADO"

Por su parte, Carlos Wert, coordinador del proyecto educativo de la Institución Libre de Enseñanza y patrono de la Fundación Giner de los Ríos, comentó que el recreo inclusivo es un tema "muy poco tratado" y, "en buena medida, despreciado y maltratado".

"Es importante plantearnos la educación inclusiva desde todos los puntos de vista. El lugar de recreo de las instituciones educativas suele ser un campo de fútbol reservado en una medida muy importante a los varones", recalcó, antes de sentenciar que "es perfectamente factible" convertir el recreo en un espacio de disfrute para todos los alumnos.

Durante la jornada participaron expertos implicados en la materia, como Carlos García Junco, autor del libro '¿A qué jugamos?'; Patricia Leal, representante del estudio de arquitectura involucrado en la 'Red de patios inclusivos y sostenibles'; Lourdes Sanz Tordesillas, jefa de estudios del CEIP Nuestra Señora de la Paloma, uno de los centros pioneros en implantar los patios inclusivos, y Ángeles Lafuente Frutos, de la Dirección de Educación, Empleo y Promoción Cultural de la ONCE.

(SERVIMEDIA)

20-OCT-18

MGR/nbc