México conmemorará el primer 'día de muertas' para denunciar el asesinato de siete mujeres al día

México conmemorará este miércoles, 24 de octubre, el primer 'Día de Muertas', una acción popular que surgió en las redes sociales para pedir que el país "honre como merecen" a las casi 3.000 mujeres que son asesinadas cada año, víctimas de feminicidio, en el país azteca, donde cada día mueren una media de siete féminas.

Según informaron los promotores de la iniciativa a través de una nota de prensa, la sociedad mexicana puede participar pintándose los labios de morado en recuerdo de estas mujeres y colocando el lápiz en un altar, utilizando las imágenes de la campaña en las redes sociales con el hashtag #mejorvivasquecatrinas o firmando una petición en Change.org.

Se trata de una convocatoria "apolítica y aconfesional, porque las mujeres que fallecen de forma violenta no tienen distinción de credo religioso o político". "Son asesinadas sólo por ser mujeres", subrayó.

El objetivo es dedicar cada 24 de octubre a la memoria de las mujeres víctimas de feminicidio en México, donde, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre 2007 y 2016 cada cuatro horas se registró la muerte violenta de una niña, joven o mujer adulta por mutilación, asfixia, ahogamiento, ahorcamiento o degolladas, quemadas, apuñaladas o por impactos de bala, lo que suma un total de 22.482 homicidios.

"Mientras tanto, del 25 de octubre al 2 de noviembre, México celebra cada año el 'Día de Muertos' en un ambiente festivo que sorprende al mundo por su aceptación de la ausencia. No queremos cambiar la forma de recordar a sus seres queridos", continuaron los organizadores, al tiempo que reconocieron que respetan las "hermosas costumbres" del país.

No obstante, desde la organización indicaron que no pueden permitir que la muerte de miles de mujeres cada año "se banalice o pase desapercibida. Matar mujeres no es chistoso", espetó, por lo que, a partir de este año, utilizando un lenguaje inclusivo, cada 24 de octubre se conmemorará el 'Día de Muertas', "con 'a' de asesinadas" y como "símbolo de la importancia que tiene la sensibilización de una problemática doblemente injusta, cruel y sin sentido".

