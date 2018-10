Madrid. monitores con síndrome de down forman en rcp a alumnos de colegios madrileños

Monitores con síndrome de Down formarán en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y la utilización de desfibriladores a alumnos de colegios de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de concienciar sobre la cardioprotección y la inclusividad en las escuelas. Esta iniciativa, que recibe el nombre de 'Doc Down', está impulsada por Down España y B+Safe.

Los talleres, de una hora de duración, serán impartidos por personas con síndrome de Down que darán apoyo a un instructor en la práctica del masaje cardíaco. La campaña comenzará en centros educativos del distrito de Hortaleza y se extenderá progresivamente al resto de distritos de Madrid.

La iniciativa pretende concienciar sobre la cardioprotección y la inclusividad en las escuelas, con talleres de primeros auxilios y RCP que pueden ayudar a salvar vidas y, además, "educan en valores como la tolerancia y el respeto", según informó Down España en una nota.

Esta iniciativa se completa con otras, como la impulsada desde el Ayuntamiento de Madrid y su Programa Alertante, desarrollado por el Samur, que imparte formación gratuita en RCP y Soporte Vital Avanzado en colegios de enseñanza Primaria y Secundaria.

"Es muy importante que los jóvenes sepan cómo actuar ante una parada cardíaca para poder salvar vidas. En los talleres que realizamos en las escuelas de RCP y Soporte Vital Básico y uso del desfibrilador, hemos comprobado la facilidad que tienen de adquirir estos conocimientos de forma rápida", explicó el director general de B+Safe, Nuño Azcona.

