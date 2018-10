Igualdad. carmen calvo dice, sobre el empoderamiento de las mujeres, que "es el momento de legislar y obligar"

22/10/2018 - 14:04

La vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, aseveró este lunes en la inaguración de las jornadas 'Somos Iberoamérica: Legislando para el empoderamiento economico de las mujeres' que "es el momento de legislar y obligar" para lograr ese reto mundial que es el empoderamiento de las mujeres y la igualdad.

Calvo se comprometió a "seguir trabajando por la libertad de cada una de nosostras, porque la igualdad es la forma de alcanzar la libertad". Recalcó que la cuestión feminista no está en que las mujeres lleguen al poder, algo que ya ocurre en España, sino que ahora lo importante es legislar a favor de los derechos de las mujeres y obligar a que esas normas se cumplan.

Se mostró a favor de que las mujeres reivindiquen sus dererechos y señaló que "no hay que llenar las calles solo el 8-M, ahora es el momento del salto de lo cuantitativo a lo cualitativo", al tiempo que recordó que "el Gobierno de España es feminista" y animó a las mujeres españolas e iberoamericanas a ser "trabajadoras y ciudadanas poque ahí se dilucida la independencia".

Por su parte, la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan, destacó "la desigualdad legal entre hombres y mujeres. Para seguir avanzando no podemos cruzar los brazos. Es imprescindible que cambiemos y mejoremos nuestros sistemas legales".

"Este siglo estará determinado por lo que logremos hacer en materia de equidad, y muy especialmente por nuestra habilidad para asegurar que las mujeres disfruten de los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Ningún proyecto de desarrollo será posible si no incorpora este factor, si no lleva aparejado un compromiso innegociable con la igualdad de género. Ninguno de los diecisiete objetivos de desarrollo a los que nos encamina la Agenda 2030 será sostenible si no toma en cuenta a esta mitad de la población mundial. Ninguna de las aspiraciones con las que Iberoamérica se comprometerá en escasas tres semanas en su XXVI Cumbre de Jefes de Estado será real si no llevan, consigo, una firma de mujer", concluyó.

De forma parecida se pronunció el anfitrión del acto, el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrel, ya que estas jornadas se celebran en su ministerio. "Estamos en la era del empoderamiento de las mujeres", afirmó, y recordó "la huelga feminista del pasado 8 de marzo" y el movimiento 'Me Too', por su fuerza social que ha zarandeado las conciencias.

