Los elefantes asiáticos tienen habilidades numéricas similares a los humanos

22/10/2018 - 18:25

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

Los elefantes asiáticos cuentan con habilidades numéricas más cercanas a los seres humanos que las observadas en otros animales, según se desprende de un estudio elaborado por tres investigadores japoneses.

El estudio, publicado en la revista 'Journal of Ethology', señala que el significado de los números en los elefantes asiáticos no se ve afectado por la distancia, la magnitud y la proporción de las comparaciones, por lo que han conseguido una primera evidencia experimental de que algunos animales no humanos tienen características cognitivas similares al conteo humano.

Investigaciones anteriores habían demostrado que muchos animales tienen algún tipo de competencia numérica, aunque no usan el lenguaje. Sin embargo, esa capacidad numérica se basa principalmente en cantidades inexactas en lugar de números absolutos. En el nuevo estudio, los científicos intentaron replicar los resultados de estudios previos, ya que indican que los elefantes asiáticos tienen una competencia numérica excepcional.

Naoko Irie, de la Sokendai (Universidad de Graduados para Estudios Avanzados de Japón), y dos investigadores más desarrollaron un nuevo método para probar cómo los animales pueden juzgar la cantidad relativa.

66,8% DE ACIERTO

Capacitaron con éxito a una elefanta asiática de 14 años llamada 'Authai', del zoo de Ueno (Japón), para usar un panel táctil controlado por ordenador. El programa se diseñó específicamente para examinar el conocimiento de estos animales, de modo que se pueden descartar factores no deseados que pudieran influir en los resultados.

A 'Authai' se le presentó un ejercicio numérico en la pantalla y luego tuvo que indicar con la punta de su trompa que una de las dos figuras mostradas contenía más artículos. Las figuras tenían imágenes de plátanos, sandías y manzanas, en una cantidad de 0 a 10 artículos. Los investigadores no presentaron las frutas con el mismo tamaño para evitar que el paquidermo tomara decisiones únicamente por el área total que estaba cubierta con ilustraciones.

'Authai' fue recompensada cada vez que elegía las figuras con el mayor número de artículos, lo que hizo correctamente 181 de 271 veces (un 66,8% de éxito). Su capacidad para señalar con precisión la figura con la mayor cantidad de frutos no se vio afectada por la magnitud, la distancia o la proporción de las comparaciones.

Sin embargo, el tiempo de reacción de 'Authai' estuvo influido por la distancia y la relación entre las dos figuras presentadas. Necesitaba mucho más tiempo para hacer su selección entre figuras donde se presentaban distancias relativamente más pequeñas y proporciones más grandes.

"Encontramos que su desempeño no se vio afectado por la distancia, la magnitud o las proporciones de las numerosidades presentadas, pero, de acuerdo con las observaciones del conteo humano, ella requirió un tiempo más largo para responder a las comparaciones con distancias más pequeñas. Este estudio proporciona la primera evidencia experimental de que los animales no humanos tienen características cognitivas parcialmente idénticas al conteo humano", señala Irie.

Esta investigadora apunta que puede que el elefante asiático no comparta esa habilidad con las otras dos especies de elefantes africanos y que, debido a que la especie divergió hace más de 7,6 millones de años, es muy probable que cada una desarrolle diferentes habilidades cognitivas.

(SERVIMEDIA)

22-OCT-18

MGR/gja