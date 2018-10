Discapacidad. la novela 'el país escondido', ilustrada por una mujer con síndrome de down "capaz de obrar milagros con sus dibujos"

23/10/2018 - 11:56

'El país escondido' es la nueva novela del periodista Martín Abrisketa y está ilustrada por Isabel Holguera, mujer con síndrome de Down. El autor de la obra, publicada la pasada semana por la editorial Planeta, afirma que la novela es "una suma de realidades" y que necesitaba una artista "capaz de obrar milagros con sus dibujos".

'El país escondido' cuenta la historia de Maggie, una niña muy tímida, que ha crecido con la ausencia de su madre y que cree que todo lo que dibuja se vuelve realidad. Vive con su abuelo, un anciano con demencia al que quieren internar. Pero Maggie no puede permitirlo, porque es lo único que tiene. Por ello, emprenderá una aventura para buscar a su madre con el objetivo de impedir que la separen de su abuelo.

En una entrevista con Servimedia, Martín Abrisketa declaró que la historia tardó en construirse "un año y medio". Pero detrás de este tiempo hay "una suma de realidades", "muchas experiencias" y "otras personas", además del autor.

Maggie está inspirada en una "niña real" que "padece una enfermedad llamada síndrome de carencia afectiva", porque "durante su primer año de vida sufrió abandono y falta de cariño". Al escritor y periodista se le ocurrió pensar "qué le ocurriría a una niña que vive hacia dentro, con un mundo interior muy rico, que de repente ve amenazado ese cariño porque le van a quitar al amor de su vida, en este caso su abuelo", cuenta.

Además de la historia de esta "niña real", se incluyen la de un "abuelo real" con alzhéimer que Abrisketa tiene "muy cerca", y la de una mujer con síndrome de Down, que es la persona que ha ilustrado el libro: Isabel Holguera, que "ha hecho los dibujos de Maggie, con los que pretende conseguir milagros". "Una persona con síndrome de Down que me enseñó muchísimo, yo creo que lo no me ha enseñado nadie", afirmó Martín Abrisketa.

Y es que Maggie "es una niña especial que pretende modificar la realidad dibujando" y por eso el autor "necesitaba una ilustradora capaz de obrar milagros con sus dibujos", de darle "las claves de una niña escondida como Maggie". "La encontré en Isabel Holguera", señaló.

ARTE EN MAYÚSCULAS

Abrisketa conoció a Isabel Holguera a través de la hermana de la ilustradora, que se puso en contacto con el autor tras leer su primera novela, 'La lengua de los secretos'. En esa carta que le enviaba incluía un dibujo de su hermana, "una mariposa".

"Dibuja arte en mayúsculas. Yo le escribí a su hermana preguntando si querían colaborar en mi nueva novela. Me dijeron que sí. Partí de un guion inicial abierto a lo que dibujara Isabel, porque me podía dar muchas claves. Ella tenía un mundo escondido dentro y yo quería descubrirlo, porque seguramente era muy similar al de Maggie", cuenta.

El autor relata cómo fue su experiencia de trabajar con Isabel Holguera. Reconoce que las personas son síndrome de Down, realidad que tiene cerca, "son cariño en estado puro", y aunque tienen dificultad para expresarse "buscan la manera para transmitir por canales no convencionales", como el arte.

"Tienen dificultades para expresarse con las palabras, como Maggie, pero a través del arte, porque lo que dibuja Isabel es arte, expresa milagros, algo muy bonito. Con toda esta suma de realidades se forjó la novela poco a poco", indicó.

