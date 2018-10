La activista estadounidense jennifer lahl pide a los políticos españoles que no legalicen los vientres de alquiler

La presidenta de la plataforma internacional Stop Surrogacy Now, la estadounidense Jennifer Lahl, pidió este martes a los políticos españoles que no legalicen los vientres de alquiler. En su opinión "es un mito que se puedan regular sin que la mujer resulte herida", porque se trata de "un atentado de los derechos humanos" ante el que "la única manera de proteger a mujeres y niños es que no se permita el vientre de alquiler".

Así lo defendió Lahl en un encuentro informativo en Madrid para presentar el documental 'BigFertility', basado en la dura historia de Kelly Martínez, una joven madre americana que alquiló su vientre hasta en tres ocasiones, la última para una pareja española.

Para la activista estadounidense, la regulación aborda cuestiones como "si se paga o no a la mujer, el número de embriones que se implantan, el tipo de pareja destinataria (infértil o del mismo sexo), pero todas estas regulaciones no abordan la salud de las mujeres y los niños".

Es más, criticó que "esta práctica sigue porque las parejas quieren ser padres, es una necesidad real, pero creo que no tenemos un derecho de tener un niño y tampoco tenemos el derecho de usar el cuerpo de otra mujer para tener ese niño".

El documental, que se estrenó hace unas semanas en Estados Unidos, ya se ha exhibido en 13 países y ha sido traducido a tres idioma. Este martes llega a Madrid, gracias a la Fundación +Vida, que también ha recibido solicitudes para que se proyecte en Málaga, Valencia, Castellón, Alicante, La Coruña, Oviedo y Gijón.

El presidente de la fundación, Álvaro Ortega, aseguró que "la maternidad subrogada es una violación de los derechos humanos y un retroceso para nuestro país que los jóvenes no queremos heredar". "La explotación del cuerpo de la mujer en estado de necesidad y su reducción a un objeto mercantil susceptible de ser regulado libremente bajo un contrato privado es una aberración y un tipo de esclavitud moderna", lamentó Ortega.

En esta línea, la norteamericana puso como ejemplo países como India, Tailandia, Singapur, Nepal y México que "están cerrando sus fronteras por el daño que genera este negocio a las mujeres y a los niños". En frente están, dijo, los intereses de numerosas compañías que ganan millones de dólares con la reproducción asistida.

