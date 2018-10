Mediapro ficha al ex secretario de estado para el deporte miguel cardenal

24/10/2018 - 12:52

MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

Mediapro anunció este miércoles que ha fichado al ex secretario de Estado para el Deporte Miguel Cardenal, que se incorporará el próximo mes de noviembre para "aportar su experiencia y conocimientos para contribuir al desarrollo del área internacional del grupo".

Cardenal, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, fue presidente del Consejo Superior de Deportes en el período 2012-2016, así como presidente del Consejo Rector de la Agencia Estatal Antidopaje.

Además, fue mediador en algunos conflictos televisivos por los derechos del fútbol y de otros deportes. Impulsó también el plan para la reducción de la deuda con los clubes de fútbol y el decreto sobre comercialización de los derechos de televisión en el fútbol de 2015.

En 2014, y a propuesta de las federaciones olímpicas internacionales, fue el primer español designado miembro del ICAS (The International Council of Arbitration for Sport).

(SERVIMEDIA)

24-OCT-18

MAN/caa