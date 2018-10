El norte peninsular se congelará con el cambio de hora de invierno

24/10/2018 - 14:32

La entrada de una masa de aire ártico anticipará el tiempo invernal este fin de semana en buena parte de España porque sustituirá a la masa cálida de estos días y provocará un generalizado, notable e incluso extraordinario descenso de las temperaturas, hasta el punto de que el cambio de hora en la madrugada del sábado al domingo coincidirá con temperaturas bajo cero en amplias zonas de la mitad norte peninsular.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó este miércoles de que este fin se semana se producirá "cambio drástico del tiempo" en la península y Baleares, que tendrán temperaturas "muy claramente por debajo de las habituales para estas fechas".

El desplome térmico se iniciará el viernes, pero se notará especialmente el sábado (de 10 a 12 grados menos en la mayor parte de la mitad norte peninsular) y continuará el domingo en amplias zonas del tercio sur peninsular (también entre 10 y 12 grados de descenso).

No obstante, Meteorología precisó en un tuit, recogido por Servimedia, que, "aunque hará bastante fró para ser octubre, no podemos hablar de ola de frío". "Para ello deberían darse temperaturas mínimas muy bajas del rango de los valores más fríos medidos en enero y febrero, y eso no va a ocurrir", añadió.

Un frente frío muy activo recorrerá la península y Baleares de noroeste a sureste durante el viernes por la tarde y el sábado, y dejará a su paso lluvias y chubascos generalizados, más intensos y frecuentes en la mitad norte y la zona centro peninsular, y poco probables en el extremo sureste. El frente también llegará a Canarias y contribuirá a mantener las precipitaciones en el archipiélago durante varios días, que podrían ser fuertes en el norte de las islas.

Durante el fin de semana y el lunes, la cota de nieve bajará hasta los 1.000 metros y ocasionalmente hasta los 700 metros, con lo que se producirán "las primeras nevadas de importancia" del otoño en el norte peninsular y, en menor medida, también en el Sistema Ibérico y el Sistema Central, según la Aemet.

Además, la masa fría del norte interaccionará con la muy húmeda subtropical, lo que provocará una intensificación de las precipitaciones, principalmente en Baleares y el cuadrante noreste de Cataluña.

A partir del sábado, pero sobre todo el domingo y el lunes, se producirán heladas en amplias zonas del interior de la mitad norte peninsular durante las madrugadas y poco después del amanecer, especialmente en la Meseta Norte y el entorno de los sistemas montañosos.

La Aemet añadió que varias borrascas atlánticas, con sucesivos frentes asociados, penetrarán a partir del próximo martes y durante buena parte del resto de la semana por el noroeste peninsular y darán lugar precipitaciones generalizadas en toda la península y Baleares, principalmente en la vertiente atlántica, donde podrán ser persistentes.

LLUVIAS EN CANARIAS

Por otro lado, la Aemet señaló que una borrasca atlántica situada este miércoles al sur de Azores se profundizará y desplazará hacia Canarias durante los próximos días. Simultáneamente, la entrada de aire más cálido y húmedo, de origen subtropical, contribuirá a que las precipitaciones sean intensas y localmente persistentes.

Este jueves será el día más adverso, con chubascos y tormentas localmente fuertes (de 15 a 20 litros por metro cuadrado en una hora) y persistentes (de 40 a 60 litros por metro cuadrado en 12 horas) en todo el archipiélago, con mayor probabilidad en las islas orientales.

La borrasca se debilitará durante el viernes sobre el oeste de Canarias, a la vez que la masa de aire subtropical se desplazará hacia el este y noreste, de manera que afectará a la mitad oriental del archipiélago y penetrando en el cuadrante suroeste peninsular.

El viernes continuarán los chubascos y tormentas en Canarias, menos frecuentes que el jueves pero todavía localmente fuertes y persistentes, y afectarán también al suroeste peninsular, principalmente al valle del Guadalquivir y, sobre todo, a los litorales de Cádiz y Huelva, donde podrían ser muy fuertes.

